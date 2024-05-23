Alanya Belediye Başkanı Su Zammı ve Kaçak Yapılarla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Politika

Alanya Belediye Başkanı Su Zammı ve Kaçak Yapılarla İlgili Açıklama Yaptı

Alanya Belediye Başkanı Su Zammı ve Kaçak Yapılarla İlgili Açıklama Yaptı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, suya yapılan zam, kaçak yapılarla mücadele ve yeni başkan yardımcıları ve belediye birimlerindeki atamalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Özçelik, su zammının düşük tutulduğunu ve kaçak yapılarla mücadelede kesintisiz devam edeceklerini belirtti.

23.05.2024 19:01  Güncelleme: 19:03
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Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ilçede suya yapılan zam, kaçak yapılarla mücadele ve yeni başkan yardımcıları ve belediye birimlerindeki atamalarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başkan Özçelik, Alaiye Su'ya geçtiğimiz günlerde yapılan zammın normalde yapılması gerekenin altında olduğuna dikkat çekerek eleştirilere yanıt verdi. Başkan Özçelik, "Seçimden sonra yaptığımız çalışmalarda yapılabilecek en düşük zammı yapacağız diye uğraştık ve bu zamları mümkün olduğu kadar aşağıda tuttuk. Su fabrikamızın karı sadece 4 lira. Fabrikamız yüzde 10'un altında bir rakamla kar ediyor. 16 TL'den 42 TL'ye çıkan folyonun maliyeti bu maliyet hesabına bilerek koyulmadı. Çünkü daha yüksek zam yapmamız gerecekti. Şu anda elde ettiği para koli başına 3-4 lira yapıyor. Bizim koyduğumuz fiyat bunların oldukça altında ve bizim bunları satmasını istediğimiz bayiler belli bir kar etme durumundalar. Bu zammı yapmak durumundaydık. Önceden olsaydı bu kadar yüksek olmazdı ama seçim planı yapıldığı için o zamlar yapılmadı ve bize kaldı" dedi.

"Denetlenen 2 bin 500 işletmenin yüzde 35'i ruhsatsız"

Son günlerde gündemde olan kaçak yapılarla mücadele konusuna değinen Başkan Özçelik, Alanya'da yaklaşık 2 bin 500 işyerinin denetlendiğini belirterek, "Biz Alanya'nın kangren problemlerinden birisi herkesin bir köşeye derme çatma bir şeyler yapması. Bir de kontrolsüzlükten dolayı bu tür binaların kaçak olarak yapılması ve yapıldıktan sonra da peşinde koşmamız. Allah deprem vermesin. Hiçbir yere vermesin ama bir deprem olsa arkadaşlarımızın dünkü durdurduğu yapının ortada kalması mümkün değil. Bu mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Tüm Alanya'da ruhsat denetimleri başlandı. Yaklaşık 2 bin 500 işyerimizde denetleme yapıldı. Bunlara birinci etapta hiç ceza yazılmadı. Sadece tespit varakası düzenlendi. Şu anki oran yüzde 35. Alanya'da denetlenen 2 bin 500 işletmenin yüzde 35'i ruhsatsız. Ruhsat işlemlerine devam edenlere ruhsat alınmadı diye ceza yazmıyoruz. Onları destekleyerek yeni süreler veriyoruz" diye konuştu.

Belediye başkan yardımcılarının da belli olduğunu ifade eden Başkan Özçelik, "3 tane siyasi başkan yardımcısı açıkladık. Murat Levent Koçak, Hasan Can Kamburoğlu ve Hasan Servet Ünlü siyasi başkan yardımcılıklarına atandı. Murat Levent Koçak, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Afet İşleri, Kültür ve Tiyatrodan sorumlu. Hasan Can Kamburoğlu İmar, Şehircilik, Plan, Proje ve Yapı Kontrolden sorumlu. Hasan Servet Ünlü Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İşletme İştirakler Müdürlüğü, Çevre Koruma Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden sorumlu. Yeni yapılar oluşturduk. Abdurrahman Açıkalın, Sadık Dizdaroğlu, Nazmi Zavlak, Faruk Konukçu danışman olarak görevlendirilmiş olup diğer müdür arkadaşlarımız gibi kendilerine itfa edilen müdürlüklerde birebir yetkililer. Abdurrahman Açıkalın Kardeş Şehirler ile İlişkiler, Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar, Yabancı Meclis Koordinasyon Çalışmaları ve ALTAV ve İlişkilerle. Faruk Konutçu Sosyal Yardım, Kreşler, Etüt Merkezleri ve Öğrenci Yurtlarından, Sadık Dizdaroğlu Özel Kalem Hizmetleri, Basın Yayın Hizmetleri, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İç denetimden sorumlu danışman. Nazmi Zavlak Kırsal Hizmetler, Muhtarlık Hizmetleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Cenaze Hizmetlerinden Sorumlu. Bu kararların başkanı olduğum Alanya'ya Alanya Belediyesi'ne ve tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Alanya Belediye Başkanı Su Zammı ve Kaçak Yapılarla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika

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