Alanya Belediye Başkanı Temizlik İşleri Şantiyelerini Ziyaret Etti

Politika

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiyeleri ziyaret ederek güne başladı. Personelle sohbet eden Başkan Özçelik, sorunlarını ve taleplerini dinleyip, notlar aldı.

Sabahın ilk saatlerinde, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ile birlikte Tosmur Mahallesi'ndeki Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek mesaiye başlayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, burada Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir'den, yürütülen çalışmalar ve işleyiş hakkında detaylı bilgiler aldı. Şantiyeyi dolaşan Başkan Özçelik, personelle bir araya gelerek, sohbette bulundu. Sıkıntıları dinleyen Başkan Özçelik, aldığı notları ajandasına kaydetti. Personelle kahvaltı yapan Özçelik, daha sonra Başkan Yardımcısı Koçak ve Müdür Demir ile birlikte sırasıyla, Aktarma İstasyonuna, Merkez Depoya, Oba'da Şantiye olarak planlanan alana, Konaklı Şantiyesine ve Payallar Belediye Ek Hizmet Binası'na giderek, bir takım incelemelerde bulundu.

"Notlarımızı aldık"

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve beraberindeki heyetin ziyaret kapsamındaki son durağı, Payallar Belediye Ek Hizmet Binası oldu. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Özçelik, emeği en yüce değer olarak tanımladı ve bu emeği hep beraber çalışarak büyüteceklerini söyledi. Başkan Özçelik şöyle konuştu, "Güne, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün Oba Şantiyesinde başladık ve incelemelerimizi yaptık. Araç tamirhanemizi ve içeride yapılan işlemleri takip ettik. Ardından Aktarma İstasyonuna, depolama kısmımıza, Oba'daki orman alanında planlanan yeni şantiye bölgesine geçtik. Oralarda da incelemelerde bulunduk. Konaklı ve Payallar ile ziyaretimizi tamamlıyoruz. Burada çalışan personelimiz ve yöneticilerimizle buluştuk. Dertlerini ve ihtiyaçlarını dinleyip, notlarımızı aldık. Sistemimizi ve çalışma şartlarımızı daha iyi hale getirebilmek için bu bölgede yapacaklarımızı not ettik." - ANTALYA