Alanya Belediyesi Haftalık Encümen Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Alanya Belediyesi Haftalık Encümen Toplantısı Yapıldı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, haftalık encümen toplantısında çay bahçesi, plajlar ve inşaatlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İnşaatlarda karot ile delinme olduğunda yapı denetim firmaları hakkında yasal işlemler yapılması kararı alındı.

06.06.2024 16:24
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Alanya Belediyesi Haftalık Encümen Toplantısı, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik Başkanlığında yapıldı. Çay bahçesi, plajlar ve inşaatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özçelik, "İnşaatlarda balkonlar veya diğer yerlerde karot ile delinme olduğunda ve tespit ettiğimizde, bunu denetleme görevi olan yapı denetim firmaları hakkında ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarına, meslek odalarına gerekli yasal işlemleri yapmaları için bildirimde bulunmaya karar verilmiştir" dedi.

Yalı kayalarını kıranların sözleşmeleri yenilenmeyecek

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Haftalık Encümen Toplantısı sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Özçelik, "Haftalık Encümen Toplantımızı yaptık. Aldığımız kararlar şu şekilde belirlendi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ile yaptığımız yeni sahil düzenlemesinde, büfelerin arasına halkın kullanacağı yerler ayarladık. Büfelerin arasının 150 metre olması zaten daha önce kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede çalışmalarımız devam etmektedir. ALTİD ile yapmış olduğumuz konuşmaların sonucunda da bazı kesinleştirdiğimiz kararlar var. Özellikle yalı kayalarını kıranlara gelecek seneden itibaren kesinlikle sözleşme yenilemesi yapılmayacaktır. ALTİD'in verdiği işletmeler, alt kiracıya işletme veremeyecektir. Tespit edildiği takdirde o işletmelerin sözleşmeleri de seneye yenilenmeyecektir. Bu arada Belediye arkasındaki Galip Dere Plajı'nın 'engelsiz plaj' olarak da kullanılabilmesi için çalışmalar son aşamalara gelmiştir" dedi.

Çay bahçesi projesi

Mülkiyeti Alanya Belediyesi'ne ait olan İskele bölgesindeki çay bahçesinin son durumu hakkında da bilgi veren Başkan Osman Tarık Özçelik, "Tüm Alanya'nın bildiği çay bahçesi de boşaltılarak halkımızın hizmetine açılacak şekilde projelendirilmektedir. Mümkün olan en kısa zamanda, ortalama 3 ay süreceğini düşündüğümüz bir zamanda halkımızın hizmetine yeniden açılacaktır. Halkımızın daha uygun fiyatlarla bu bölgeyi kullanması sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

Bazı inşaatlarda kolon ve kirişlerin kesilmesi

Encümene imarla ilgili dosyaların da geldiğini kaydeden Başkan Özçelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu dosyaların içerisinde gördüğümüz şikayetlerden birisi de, ki bana göre çok önemliydi. Bazı inşaatlarda kolon ve kirişlerin kesilerek ya da karot ile delinerek içerisinden çatı ve balkon sularının geçirilebilmesi için boru yerleri açıldığı görüldü. Bunun da hepimizin bildiği gibi inşaatların statik hesaplarında zayıflamaya yol açacağını biliyoruz. Aldığımız karar neticesinde bundan sonra inşaatlarda balkonlar veya diğer yerlerde karot ile delinme olduğunda ve bunu tespit ettiğimizde bunu denetleme görevi olan yapı denetim firmaları hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, Antalya Yapı Denetim Kuruluşları Birliği'ne ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek odalarına gerekli yasal işlemleri yapmaları için bildirimde bulunmaya karar verilmiştir." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Alanya Belediyesi Haftalık Encümen Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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