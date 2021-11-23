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Alanya Belediyesi ile TKDF arasında 'Acil Yardım Hattı' işbirliği protokolü - Son Dakika

Alanya Belediyesi ile TKDF arasında 'Acil Yardım Hattı' işbirliği protokolü

23.11.2021 15:58
Alanya Belediyesi ile TKDF arasında 'Acil Yardım Hattı' işbirliği protokolü

Alanya Belediyesi ile TKDF arasında 'Acil Yardım Hattı' İşbirliği protokolü imzalandı.

Alanya Belediyesi ile TKDF arasında 'Acil Yardım Hattı' İşbirliği protokolü imzalandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve TKDF Genel Başkanı Canan Güllü arasında imzalanan protokolle TKDF'ye ulaşan acil yardım çağrıları Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek Merkezi'ne yönlendirilecek.

Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Genel Başkanı Canan Güllü, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Kadın Hakları Derneği Alanya Şubesi Yönetimi, sivil toplum örgütü yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları katıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında imzalanan protokole ilişkin Alanya Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz yıl aldığı kararı hatırlatan Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği Alanya Şubesi Başkanı Gaye Coşkun, imzalanan protokolle Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nın getirdiği birtakım sorumluk ve yükümlülükleri kabul ettiğini söyledi

"Yol arkadaşlığı için minnettarız"

Alanya Belediyesi'nin kadınlara yönelik şiddetle mücadele konunda örnek çalışalar yaptığını dile getiren TKDF Genel Başkanı Canan Güllü, Alanya Belediyesi'nin siyasi görüşlere bakmaksızın vatandaşa hizmet veren bir belediye olduğunu ifade etti. Acil yardım hattının sağladığı hizmetlere ilişkin katılımcıları bilgilendiren Güllü, "Aslında yapılması gereken konu çok basit; birlikte bir yol arkadaşlığı yapmak. Bu yol arkadaşlığı konusunda dile getirdiğimiz talebin Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından hemen kabul edilmesinden mutluluk duyduk, umarım birlikte başarılı çalışmalar yürütürüz" dedi.

"Bizim yönetim anlayışımız Alanya'da yaşayan herkese eşit hizmet etmektir"

Alanya Belediyesi'nin ve kendisinin yerel yönetim anlayışının halka hizmet ederken hiçbir siyasi ve kültürel ayrım yapmadan hizmet etmek olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bizim yerel yönetim anlayışımız ve genel Başkanımızın düsturu da bu yöndedir, biz herkesin belediye başkanı olarak hizmet ediyoruz. Önemli olan memleketin huzuru, ortak değerlerimizin korunmasıdır, bu anlayışla çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mağduriyet yaşayan kadınların sorunlarına çözüm bulmak adına Alanya Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları anlatan Yücel, Alanya Belediyesi Aile ve Kadın Destek Merkezi'nin Alanyalı kadınların hizmetinde olduğunu hatırlattı.

"İşbirliği protokolü imzalandı"

Konuşmaların ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve TKDF Genel Başkanı Canan Güllü arasında Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı telefonlarına gelen ihbarların ve başvuruların Alanya Belediyesi Aile ve Kadın Destek merkezine yönlendirilmesini sağlayacak protokole imza attı. - ANTALYA

Alanya Belediyesi ile TKDF arasında 'Acil Yardım Hattı' işbirliği protokolü
Alanya Belediyesi ile TKDF arasında 'Acil Yardım Hattı' işbirliği protokolü
Alanya Belediyesi ile TKDF arasında 'Acil Yardım Hattı' işbirliği protokolü
Alanya Belediyesi ile TKDF arasında 'Acil Yardım Hattı' işbirliği protokolü
Alanya Belediyesi ile TKDF arasında 'Acil Yardım Hattı' işbirliği protokolü

Alanya Belediyesi, Adem Murat Yücel, Alanya, Güllü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Alanya Belediyesi ile TKDF arasında 'Acil Yardım Hattı' işbirliği protokolü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya Belediyesi ile TKDF arasında 'Acil Yardım Hattı' işbirliği protokolü - Son Dakika
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