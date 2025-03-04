Alanya Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

Alanya Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak başkanlığında gerçekleştirildi. Alanya Araştırmaları Merkezi'nin aktif hale getirileceğini belirten Koçak, "Merkezimiz, Alanya ile ilgili araştırma yapmak isteyen akademisyenlere yardımcı olacak ve yapılan tüm araştırmaları tek bir çatı altında toplayacak" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in Almanya'da gerçekleştirilen ITB Berlin Turizm Fuarı'nda olmasından dolayı Alanya Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısını, Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak yönetti. Toplantı öncesinde Koçak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın meclis üyeleri, Belediye'nin kadın birim müdürler ve toplantıyı izleyen kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı. Parti grup sözcülerinin açılış konuşmalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Alanya araştırmaları merkezi aktif hale getiriliyor

Alanya Belediyesi Akademik Araştırmaları Merkezi'nin isminin Alanya Araştırmaları Merkezi olarak değiştirildiğini ve Belediye Tiyatro Müdürlüğü bünyesine alındığını hatırlatan Başkan Koçak, "Bu merkez, Alanyalı olan ya da burada yaşayıp Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışan akademisyenlerin bir araya gelerek Alanya adına çalışması için kurulmuş. İyi niyetle kurulmuş ancak zamanla verimsizleşmiş. Bu merkezle ilgili bazı düzenlemeler yaptık. Disiplinler arası iletişimin zor olduğu bir alan. Matematik, biyoloji, tarih ve coğrafya gibi çok farklı alanlarda akademisyenler var. Bunların ortak bir paydada buluşması çok zor. Komisyonlar halinde toplanmaları ve çalışmaları gerekiyor. İlçemizde akademik araştırma yapmak isteyen bir kişi belli bir yer olmadan çalışma yapmaya gayret ediyor. Herkes tarafından tanınan kişileri evlerinde ziyaret ederek çalışma yapmaya uğraşıyorlar. Bu konuda merkezimiz araştırma yapmak isteyenlere yardımcı olacak. Alanya ile ilgili yapılan doktora, yüksek lisans tezlerinin bir arada olduğu bir mekan da yoktu. Alanya'nın tarih öncesi çağlarından itibaren yapılmış tüm araştırmaların bir arada olacağı, araştırma yapmak isteyenlerin her şeyi bir arada bulabileceği bir merkezde toplanması için harekete geçtik. Tabii bunun bir kısmı basılı bir kısmı dijital ortamda. İzin alınabilenler toplanacak ve bu merkezde bulunacak. Türkiye'deki 102 üniversiteye yazılar yazılıyor. Alanya ile ilgili tüm araştırmaları istiyoruz. Topluma ve Alanya'ya faydası olacak doktora tezlerine teşvik verilmesi ile ilgili de bir programlama da yapılacak. Ayrıca 2015'ten beri Alanya Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (ALSAV) ile birlikte yapılan tarih kültür seminerlerine ara verilmişti. Yeniden Alanya'nın değerleri ile ilgili yapılacak bu çalışmaların düzenlenmesi, bilim kurulunun ve danışma kurulunun oluşturulması ile ilgili misyonlar yüklediğimiz merkez şu an çalışmaya başladı. Bu merkez için şehrin merkezinde bir yer hayata geçireceğiz" dedi. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Alanya'daki yerleşik yabancıların sorunları çözülecek

Meclis'te görüşülen bir başka gündem maddesi hakkında da konuşan Başkan Vekili Koçak, "Noel Pazarı'ndan hemen sonra Yabancılar Meclis Başkanının kendi isteği ile görevden ayrılması üzerine yapının yeniden daha aktif ve daha bilimsel bir şekilde kurulması için çalışma başlattık. Bununla ilgili bir çağrıda bulunduk. 117 civarında arkadaşımız bu çalışmalara katılmak için olumlu dönüş yaptı. 9 kişi de kurdukları gönüllü grubu ile kültür ve turizm komisyonu ile birlikte ortak çalışma yapmak istediler. Yasal dayanaklar oluşturularak bundan sonra herhangi bir tartışma olmayacak şekilde bu gönüllü grubu ile Kültür ve Turizm Komisyonumuzun birlikte çalışacağı bir ortam kuruldu. Tabii burada yerleşik yabancıların yaşadığı sorunların çözümü, birlikte yapılan kültürel aktivitelerin gerçekleştirilmesi ve bunların resmi olması için bir çalışma yürütüldü. Yeni Alanyalılar platformu ile koordinatörlük görevimizi Belediye personelimiz Yasin Kınay yapacak. Yardımcısı olarak Alanya Üniversitesi çalışanı Christine Farami görev alacak. Belediye personelimiz Nimet Bolat da Kültür ve Turizm Komisyonu'nun Yabancılar Meclisi ile yapacağı toplantılarda sekretarya hizmeti verecek" dedi. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nın 8 Nisan Salı günü gerçekleştirilmesine karar verildi. Toplantı sonunda Başkan Vekili Murat Levent Koçak, çiçek takdim ettiği kadın üyeler ve birim müdürleri ile fotoğraf çektirdi. - ANTALYA