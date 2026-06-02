Alanya'dan Bahçeli'ye Ziyaret

02.06.2026 19:43
ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın sorunlarını MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye iletti.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, Alanya'nın sorunlarını iletip çözüm için destek istedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem bir takım ziyaretler gerçekleştirmek için Ankara'ya gitti. Erdem, ziyaretler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Genel Merkezde görüşmelerde bulunan Erdem, "Meclis Başkanımız Mehmet Kural ve Meclis Üyemiz Önder Görgülü ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Başdanışmanı Özgür Bayraktar'ı ziyaret ettik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Alanya'mızın ekonomik, sosyal ve ticari gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak iş dünyamızın beklenti ve taleplerini Bahçeli'ye aktardık. Özellikle son dönemde döviz kurunda yaşanan kur baskısının üretim ve ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini, kur politikalarının turizm sektöründe karlılığı azaltarak turizm bölgelerinde oluşturduğu sıkıntıları ve iş dünyamızın geleceğe yönelik öngörülerinin zayıflaması nedeniyle yatırım anlamında yaşanan duraksamaları dile getirdik" dedi.

Alanya'da ikamet kısıtlamaları ile ilgili sorunları da MHP Genel Başkanı Bahçeli ile paylaşan Eray Erdem, "İlçemizde son yıllarda ikamet kısıtlamaları konusunda yaşanan ekonomik sıkıntıları da önemle ifade ettik. İkamet kısıtlamalarının sadece zor durumdaki emlak ve inşaat sektörünü değil bölgemizdeki tüm sektörlerini olumsuz etkilediğini ifade ederek, ülke ekonomisinin de yaşadığı ekonomik kayıplara dikkat çektik. Uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar ve ilgili makamlara yaptığımız başvurular ile çözüm aşamasına gelen ikamet uygulamalarına ilişkin hazırladığımız dosyayı da Bahçeli'ye takdim ederek desteklerini talep ettik. Ziyaret kapsamında turizm sektörümüzün rekabet gücünün artırılması, tarımsal üretimde yaşanan sorunların giderilmesi, ihracatın desteklenmesi, nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması ve bölgemizin yatırım potansiyelinin daha da güçlendirilmesine yönelik görüş ve taleplerimizi ilettik. Bahçeli'ye nazik kabulleri ve Alanya'mıza göstermiş olduğu yakın ilgi nedeniyle teşekkür ediyor, en derin saygılarımla çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim
Selçuksports'un sahibi tutuklandı
Vinicius Junior'ın Real Madrid'den istediği maaş kriz çıkarttı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
