Alaplı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Nuri Tekin\'in Seçim Afişlerine Zarar Verildi

Politika

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Nuri Tekin'in seçim afişlerine zarar verildi.

Alaplı Taşbaşı Yamanlar Otel karşısında Alaplı Belediye Başkanı ve Başkan adayı Nuri Tekin'in seçim afişlerini bulunduğu billboardlara kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesici aletlerle zarar verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alaplı Belediye Başkanı Başkan Adayı Nuri Tekin, bu tür çirkin saldırıları şiddetle kınadıklarını söyledi.

Olayın sorumlularını kamuoyunun vicdanına bıraktıklarını belirten Tekin, "Gece saatlerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Taşbaşı mevkiinde bulunan billboardlardaki afişlerimize kesici aletlerle zarar verilmiş. Bu tür bir olayı geçtiğimiz günlerde başka bir bölgede daha yaşadık. Konuyu inceliyoruz. Dostça bir havada seçim çalışması yapmaya çalışıyoruz ancak bazı kişi ya da kişiler bu havayı bozmaya çalışıyor. Bu tür olaylar bizleri asla yıldıramaz. Afişlerimize zarar verebilirsiniz ama halkın gönlünden bizi asla koparamazsınız" edi. - ZONGULDAK