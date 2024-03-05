Alaplı Belediyesi Güneş Enerji Sistemi Projesi İhaleye Çıkıyor

Politika

Alaplı Belediyesi'nin, 2019 yılında proje çalışmalarına başlanan güneş enerji sisteminin 4 yıl sonra İller Bankası tarafından kredisi onaylanarak ihaleye çıkıyor.

Konu ile ilgi açıklama yapan Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 6 yıldır Alaplı GES'i hayata geçirmek için büyük uğraşlar verdiklerini söyledi. Bu yıl içinde ihaleye çıkacak olan proje ile belediye bütçesinden yıllık 6 milyon TL civarında tasarruf edileceğini belirten Tekin, şunları söyledi;

"2019 yılında ihalesi belediyemiz tarafından yapılan Alaplı GES (Güneş Enerji Sistemi), Kapalı Pazar Yeri çatısına 450 kw olarak ve kefken altında belediyemize tahsis edilen arsa üzerine ise 999 kw olarak planlanmış ve iki ayrı çalışmada projeleri tamamlanmıştı. 2020 yılında İller Bankasına kredi için başvurularımızı yaptık. Ancak Pandemi ( Covid19) nedeniyle kredisi askıya alınmıştı. Yaklaşık 4 yıldır süreci takip ediyorduk. Kredinin onaylanması için büyük uğraşlar verdik. Nihayet İller Bankasından GES'in kredisinin onaylandığı bilgisi Belediyemize ulaştı. Önümüzdeki ay Belediye Meclisinde onaylandıktan sonra tekrar ihaleye çıkarak bu yıl içinde çalışmalara başlanacak. Belediyemizin elektrik harcamalarında büyük oranda tasarruf sağlayacağız. Yıllık yaklaşık 6 Milyon civarında bütçemize tasarruf sağlayacak. Bu tasarruf belediye yatırımlarının önemli oranda artmasını sağlayacak. Proje de büyük emekleri olan herkese çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz ve Alaplı'mız için çok önemli bir projeydi. Alaplı'mıza hayırlı olsun." - ZONGULDAK