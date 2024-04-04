Alaplı\'da AK Partili meclis üyeleri mazbatalarını aldı

Politika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2024-2029 tarihlerinde görev yapacak 6 AK Partili meclis üyesi ile 2 İl Genel Meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde AK Parti Belediye meclis üye ve İl Genel Meclis Üyelerine seçilen İbrahim Yalçın, Önder Turan, Adem Sevim, Akın Türkoğlu, Birol Ünşah, Duygu Güneş, Furkan Çalışkan, Abdullah Acar, Hakim Ayhan Makaroğlu'ndan mazbatasını aldı. Alaplı İlçe Seçim Kurulu'ndaki mazbata törenine Belediye Meclis üyeleri, il genel meclis üyelerinin yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, İlçe Başkanı Altan Güngör ve AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Recep Ocak da katıldı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Belediye Meclis üyeleri ile İl Genel Meclis Üyeleri'nin mazbatalarını almalarının sonrasında açıklamalarda bulunarak, "31 Mart yerel seçimlerinin Alaplı'ya halkına hayırlı olsun. Partimizden seçilen 6 Belediye Meclis üyesi ile birlikte 2 il genel meclisi üyemiz mazbatalarını aldılar. Mazbatalarını alan İl Genel Meclis Üyelerimiz yeni dönem içerisinde Alaplı ve köylerine en güzel şekilde hizmet edeceklerdir. Seçilen tüm Belediye Meclis ve il genel meclis üyesi arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK