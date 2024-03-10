Alaplı'da Kadınlar Günü Etkinliği - Son Dakika
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Politika

Alaplı'da Kadınlar Günü Etkinliği

Alaplı\'da Kadınlar Günü Etkinliği

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve CHP Alaplı Kadın Kolları tarafından düzenlenen müzikli eğlence etkinliğinde kadınlar doyasıya eğlendi. Başkan Tekin, etkinliğe katılan kadınlara teşekkür etti ve kadınların her gününün önemli olduğunu vurguladı.

10.03.2024 15:16  Güncelleme: 15:20
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Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve CHP Alaplı Kadın Kolları tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla düzenlenen müzikli eğlence etkinliğinde kadınlar doyasıya eğlendi.

Alaplı Yamanlar Otelde düzenlenen müzikli eğlence etkinliğinde Alaplı'nın mahallelerinden katılan kadınlar, sanatçı Nazlıcan'ın birbirinden güzel parçalarıyla doyasıyla eğlendi. Salona eşi Aysel Tekin ve Meclis üyesi adaylarıyla ile birlikte giren Alaplı Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Nuri Tekin, 'Halkın Başkanı Nuri Tekin' sloganlarıyla akışlarla karşılandı. Alaplılı kadınların akın ettiği etkinlikte salon hınca hınç dolunca ikinci salon açıldı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, Etkinliğe katılan bayanlarımıza ayrı, ayrı teşekkür ettiğini söyledi. Kadınlarımız bizlerin baş tacı olduğunu ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Bayanlarımıza etkinliğimize katıldıkları için ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. 10 yıllık belediye başkanlığım sürecinde en duygusal anları yaşıyorum. Bu salonu hınca hınç doldurdunuz yetmedi sizler için ikinci salonu açtırdık. Orayı da doldurdunuz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben tüm kadınlarımızın günlerini kutluyorum. Bize göre senede bir gün değil, her gün kadınlar günüdür. Cennet onların ayaklarını altındadır. Alaplı'nın her bölgesi burada mahalleleri burada sadece mahallelerimiz burada, burada herkes tanıdık simalar dışardan hiç kimse yok. Bizi bu güzel günde yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizi samimiyetiniz güler yüzlülüğünüz her şeye değer. Salon dolu almıyor. İnşallah 31 Marttan sonra sizlere daha güzel etkinlikler düzenleyerek bir araya geleceğiz. Sizlere söz veriyorum. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. 10 yıllık belediye başkanlık hayatımda ben hiçbir zaman siyaset yapmadım. Parti ayrımcılığı yapmadım. Ak Parti, MHP ya da İYİ partili böyle diye ayrımcılık hiç yapmadım. Dememeye de devam edeceğim. Ben insanları sizleri çok seviyorum siyaset yapmadan sizlere hizmet etmeyi çok seviyorum. 8 bin civarında daireye girdik gezdik. Her yerde coşkuyla güler yüzle karşılandık. AK-AL İplik fabrikası başta olmak üzere fındık fabrikalarını gezdik. Her yere de aynı coşku aynı samimiyet vardı. Hepsine teşekkür ediyorum. Alaplı halkı her yerde bizi coşkuyla karşıladı. Ben sizlerden birisiyim içinizden birisiyim. Bizim yalanımız dolanımız olmaz kimseye de yalan söylemeyiz. Bir yerlere gelmek için hiç kimseyi de satmayız. Bizim özümüz neyse sözümüzde odur. Ben sizin bir evladınız bir kardeşinizim. Ben sadece seçim zamanlarında değil her zaman halkımızın yanındayım içinizdeyim. Cenazenizdeyim, düğünüzdeyim. Buraya gelen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah Razı Olsun." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Alaplı'da Kadınlar Günü Etkinliği - Son Dakika

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