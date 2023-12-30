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Alaşehir Belediye Başkanı 685 İşçiye Gıda Çeki Verdi - Son Dakika
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Alaşehir Belediye Başkanı 685 İşçiye Gıda Çeki Verdi

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 685 işçiye 500 TL'lik gıda çeki vererek yeni yıla mutlu girmelerini sağladı. İşçiler, Başkan Öküzcüoğlu'nun sürprizini alkışlarla karşılayarak teşekkür etti. Başkan Öküzcüoğlu, çalışma arkadaşlarına hitaben yaptığı konuşmada, emekçilerin alın terinin karşılığını alması gerektiğini vurgulayarak, belediye olarak her türlü desteği verdiklerini belirtti ve hepsine güzel bir yıl diledi.

Alaşehir Belediye Başkanı 685 İşçiye Gıda Çeki Verdi
30.12.2023 - 13:29,
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Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu 685 işçiye 500 TL'lik gıda çeki vererek yeni yıla mutlu girmelerini sağladı. İşçiler Başkan Öküzcüoğlu'nun sürprizini alkışlarla karşılayarak teşekkür etti.

Görevi devraldığı tarihten bu yana çalışan tüm personelinin maaşlarını günü gününe ödeyen akabinde de 21 yıllık uzun bir aradan sonra yeniden toplu iş sözleşmesine attığı imzayla emekçilerin yüzünü güldüren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 2023 yılının son iş gününde 5 yıldır birlikte mesai yaptığı çalışma arkadaşlarına hediye ettiği gıda çekleriyle bir kez daha gönüllerde taht kurdu.

"Konuşması sık sık alkışlarla kesildi"

Belediyedeki her bir emekçinin elini tek tek sıkarak başta kendileri ve aileleri olmak üzere tüm sevdiklerinin yeni yılını kutlayan Başkan Öküzcüoğlu'nun işyerlerindeki çalışanlarına hitabı ise sık sık alkışlarla kesildi. En büyük coşku ve sevincin yaşandığı Temizlik İşleri Şantiyesinde işçilerden Muammer Şevik, kolundaki en güzel bilekliklerinden birini çıkartıp, Başkan Öküzcüoğlu'na hediye etti. Başkan Öküzcüoğlu burada yaptığı konuşmasında, "Sizler, emeğinizle çalışan işçilerimiz, çalıştığınızın karşılığını da mutlaka almanız gerekiyor. Peygamberimiz de işçinin alın teri kurumadan karşılığını veriniz der. Belediye olarak sizlere her türlü desteği veriyoruz. Yeni yıla azda olsa bir hediyemiz olsun dedik. Hepinize güzel ve mutlu bir yıl diliyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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