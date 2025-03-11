Albayrak’tan Kurt’a Sert Eleştiriler

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Albayrak, yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Kurt ve yetkililerinin hayvan mezarlığı ve barınak için bürokratik engel olduğu sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"Eskişehir'de engelleniyoruz" siyasetinin artık bayatladığını vurgulayan Başkan Albayrak, "İlimizde dahilinde yürütülmekte olan 'hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi' çalışmaları hakkında yine siyaset yapılıyor ve doğrular konuşulmuyor." ifadelerini kullandı.

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etme yetkisinin kanunla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verildiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Hayvan bakımevleri ve hastanesi kurulabilmesi amacıyla muhtelif tarihlerde Odunpazarı Belediye Başkanlığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hazine taşınmazları teklif edildiği ancak söz konusu taşınmazların Odunpazarı Belediyesince kabul edilmeyerek, İmişehir Mahallesi'nde bulunan taşınmazın 'hayvan mezarlığı' olarak tahsisinin talep edildiği anlaşılmıştır."

Odunpazarı Belediyesi adına hemen hemen tüm mahallelerde 300'ün üzerinde taşınmazın kanunla devredildiğine dikkati çeken Albayrak, belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde ilgili kurumların görüşü alınması şartıyla "hayvan mezarlığı" yapılmasında bir sakınca bulunmadığının anlaşıldığını ifade etti.

"Belediye tarafından maalesef siyaseten kullanıldığı anlaşılmaktadır"

Belediyeye devredilen 300'ün üzerinde taşınmaza rağmen "Hayvan mezarlığı" olarak kullanılacak taşınmazın ısrarla hazineden talep edilmesiyle işin belediye tarafından sürüncemede bırakılmasına neden olduğunu aktaran Albayrak, "Belediye tarafından maalesef siyaseten kullanıldığı anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Albayrak, şehirde okul, sağlık tesisi, dini tesis gibi kamunun kullanımına yönelik olarak ayrılmış taşınmazlar üzerinde yapılacak projelerin, Odunpazarı Belediyesinin çok küçük hissesi bulunan taşınmazlar yönünden muvafakat vermemesi nedeniyle iptal olduğunu ya da gecikmeyle gerçekleşebildiğini ifade etti.

Odunpazarı Belediyesinin bu küçük hisse paylarını ilgili kurum ve kuruluşlarına doğrudan tahsis veya muvafakat yetkisi bulunmasına karşın belediyenin bu hisse oranlarını, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne satma ya da mahsuplaşma yoluna gitmeyi tercih ettiğini kaydeden Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı Odunpazarı Belediyesi kendisine ait 300'ün üzerinde taşınmazı varken Milli Emlak'tan doğrudan kendisine hayvan barınağı ya da doğal yaşam merkezi yapması için önerilen yer için dönüp burayı hayvan mezarlığı yapacağını belirtmek, adeta iş yapmamak için ipe un sermektedir. Gerçek şudur ki; Odunpazarı Belediyesi kendisine tahsis edilecek yere hayvan barınağı ya da doğal yaşam merkezi yapmalı, hayvan mezarlığı için de kendisine 2014 yılından beri verilmiş 300'ün üzerinde taşınmaz içerisinden en uygun olanı seçip hayvan mezarlığını bu alana yapmalıdır. İş yapmaya niyeti yokken kurum kuruluşlarımızı suçlamayı bırakmalı, öncelikle kötü niyetini düzeltmelidir.

Gelinen noktada asli görevlerini yerine getirmede yetersiz olan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un artık maalesef anlama kabiliyetinin düşük olduğunu düşünüyoruz. Bu siyasetleri yüzünden kaybeden Eskişehir oluyor."