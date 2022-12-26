Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! İttifaklar arasındaki fark yüzde 4,1 oldu

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Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Alf Araştırma, son anketinde vatandaşa "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 4,1 FARKLA ÖNDE

Alf Araştırma tarafından 20-25 Aralık tarihleri arasında yapılan ankette, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na yüzde 4,1 fark attı. Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 41,7, Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 37,6 oldu

EN FAZLA OY AK PARTİ'NİN

Ankete göre, AK Parti yüzde 30,5 ile en fazla oy olan parti oldu. AK Parti'yi yüzde 27,3 ile CHP takip ederken, üçüncü sırada yüzde 14,4 ile İYİ Parti üçüncü oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle: