Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! İttifaklar arasındaki fark yüzde 4,1 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! İttifaklar arasındaki fark yüzde 4,1 oldu

26.12.2022 23:06

Alf Araştırma, son seçim anketinde, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket sonucunda Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na yüzde 4,1 fark attı.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Alf Araştırma, son anketinde vatandaşa "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 4,1 FARKLA ÖNDE

Alf Araştırma tarafından 20-25 Aralık tarihleri arasında yapılan ankette, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na yüzde 4,1 fark attı. Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 41,7, Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 37,6 oldu

Son seçim anketinden çarpıcı sonuç! Millet ile Cumhur İttifakı arasındaki fark yüzde 4,1 oldu

EN FAZLA OY AK PARTİ'NİN

Ankete göre, AK Parti yüzde 30,5 ile en fazla oy olan parti oldu. AK Parti'yi yüzde 27,3 ile CHP takip ederken, üçüncü sırada yüzde 14,4 ile İYİ Parti üçüncü oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle:

  • HDP: Yüzde 9,1
  • MHP: YÜzde 7,1
  • Gelecek: Yüzde 3
  • DEVA: Yüzde 2,3
  • TDP: Yüzde 2,1
  • Zafer: Yüzde 2
  • Yeniden Refah: Yüzde 1
  • Diğer: Yüzde 1,2
YORUMLAR
500

Millet İttifakı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! İttifaklar arasındaki fark yüzde 4,1 oldu - Son Dakika


Son Dakika
23:04 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! İttifaklar arasındaki fark yüzde 4,1 oldu
22:34 Kocaeli'nde dehşet! Milli sporcu sokak ortasında bıçaklandı
22:18 CHP'den erken seçim açıklaması! Desteklemek için iktidara tek şart sunuldu
22:13 Pençe Kilit'ten acı haber! Gaziantep'e şehit ateşi düştü
22:11 Fenerbahçe, 2022'nin son derbisinde Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi
21:41 Klip çekimi için İstanbul'a gelen DJ Akman gözaltına alındı
21:32 Futbolseverler asılsız paylaşımı nedeniyle Ahmet Çakar'a tepki gösterdi
21:21 Kabineden bir müjde de çiftçilere! Gübre ve yem fiyatlarına indirim yapılacak
20:59 Galibiyet hasreti yine dinmedi! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ateşle oynuyor
20:23 Karadeniz gazının piyasa değeri ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2022 23:14:46. #1.12#
SON DAKİKA: Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! İttifaklar arasındaki fark yüzde 4,1 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement