Ali Babacan, 2027 bütçesinde faize 3 trilyon 975 milyar lira ayrılmasına karşı çıktı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu mu sizin 'Türkiye Yüzyılınız'; milyonlarca insanın birikimini, geleceğini ilgilendiren çok ciddi bir meseleyle karşı karşıyayız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu. Babacan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak olan 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin, "Bu bütçe aslında yanlış ekonomi politikalarının faturasının kime kesildiğini açıkça gösteren bir belgedir. Bu bütçe iktidarın önceliklerini ortaya koyan bir itirafnamedir. Bütçede öncelik üretim ve alın teri değil, faiz. 2027 yılında faize ödenecek para tam 3 trilyon 975 milyar lira. Bakın daha yılın başında ödenek olarak konulacak rakam. 2026 yılı bütçesine 2 trilyon 700 küsur koydular ama yetmedi, 2 trilyon 800'ün üzerinde bitecek. Bu muhtemelen ya adı '4 trilyon' olmasın diye 3 trilyon 975 olarak yazılmış. Hani etiketlerde 10 lira dememek için 9 lira 75 kuruş yazar. Biz yuvarlayarak söyleyelim neredeyse 4 trilyon lira. Yani bütçedeki en büyük bakanlık artık faiz bakanlığı; çünkü bütçeden en büyük payı alan o" ifadelerini kullandı.

'CİDDİ BİR MESELEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

'Türkiye Yüzyılı'nın ilk yıllarının, Cumhuriyet tarihinin en yüksek faizlerin ödendiği yıllar olmasının yanı sıra, en büyük dolandırıcılık hadisesine sahne olduğunu söyleyen Babacan, "Bu mu sizin 'Türkiye Yüzyılınız'; milyonlarca insanın birikimini, geleceğini ilgilendiren çok ciddi bir meseleyle karşı karşıyayız. Videonun tarihi 4 Kasım 2025, konuşan Hazine ve Maliye Bakanı. Belli ki bu dolandırıcılık hadisesinden haberi varmış. Buradan kendisine bir kez daha soruyorum, tam 10 ay boyunca sizin elinizi kolunuzu kim tuttu? Cumhurbaşkanı'na bu dolandırıcılık ile ilgili bilgi verdiniz mi, haberi var mıydı, yok muydu? Geçen hafta da sordum ve halen cevap yok, veremiyorlar ve veremeyecekler. Soru çok basit, dürüstçe açıklayın. Her hafta siz Kabine Toplantısı'nda beraber değil misiniz? MYK'daki genel başkan yardımcıları her hafta beraber olmuyorlar mı? Cumhurbaşkanı'na bilgi verdiniz mi, vermediniz mi? Eğer Cumhurbaşkanı'nın haberi olduysa ve buna rağmen bütün bunlar yaşandıysa durum gerçekten çok vahim. Eğer haberi olmadıysa durum daha da vahim ama bunu biliyorlar. Onun için bu sorunun cevabını veremiyorlar" diye konuştu.