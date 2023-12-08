Ali Babacan\'a açık açık soruldu: Özgür Özel ittifak teklif ederse ne yanıt verirsiniz?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ittifak teklif ederse cevabınız ne olur?" sorusuna "Biz müstakil girme kararı aldık, yola çıktık ve yürüyoruz. Adaylarımızı açıklamaya başladık. Bizimle tekrar görüşmek isterler mi? Bilmiyorum. Bizimle tekrar görüşme ihtimallerini oldukça zayıf görüyorum. Kendileri içinde bir çelişki oluşur" yanıtını verdi.
31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi yaklaşırken partiler arasında ittifak olup olmayacağı siyasetin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra karşılıklı birbirlerini suçlayan 6'lı Masa ortaklarının yerel seçimlerde işbirliği yapıp yapmayacağı merak konusuydu.
Eşit Ağırlık Özel programında Erdoğan Aktaş, Gürkan Hacır ve Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aktaş'ın "Özgür Özel ittifak teklif ederse ne dersiniz?" sorusuna "Biz müstakil girme kararı aldık, yola çıktık ve yürüyoruz. Adaylarımızı açıklamaya başladık. CHP içindeki tartışmalara baktığımızda ittifakı destekleyenler ve desteklemeyenler olarak 2 grup çıktı.
Sayın Özgür Özel, 6'lı masanın çokta doğru olmadığını parti içerisinde söyledi ve Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel seçildi. Bizimle tekrar görüşmek isterler mi? Bilmiyorum. Bizimle tekrar görüşme ihtimallerini oldukça zayıf görüyorum. Kendileri içinde bir çelişki oluşur. DEVA Partisi üzerinden ciddi bir parti içi tartışma yaptılar" yanıtını verdi.
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