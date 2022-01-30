DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ata bindiği bir fotoğrafı paylaştı. Babacan, fotoğrafı "Benzin fiyatlarını görünce biz." notunu ekledi. Bu paylaşımı alıntılayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "At binmenin maliyetini düşününce, ne denli refaha ulaştığımıza sevinen ben" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › Ali Babacan at üstünde akaryakıt fiyatlarını eleştirdi, Aile Bakanı Yanık'tan yanıt gecikmedi - Son Dakika