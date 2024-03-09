DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Nevşehir'de Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Nevşehir'de Esnaf Ziyaretinde

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Nevşehir\'de Esnaf Ziyaretinde

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Nevşehir'de yerel seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Babacan, Nevşehir Belediye Başkan adayı Fatma Altuntaş'a destek istedi. Babacan ve Altuntaş, kent merkezinde seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

09.03.2024 18:19  Güncelleme: 18:21
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Nevşehir'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Partisinin Atatürk Caddesi'ndeki il binası önünde karşılanan Babacan, esnafı ziyaret ederek, Nevşehir Belediye Başkan adayı Fatma Altuntaş'a destek istedi.

Babacan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadim şehir Nevşehir'e geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Fatma Altuntaş, belediye başkan adayımız. Tuttuğunu koparan bir iş kadını, Altuntaş'a desteklerinizi istiyoruz. Tüm gönül dostu Nevşehir halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." dedi.

Babacan ve Altuntaş, daha sonra kent merkezinde seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Nevşehir'de Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika

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