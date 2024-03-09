DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Nevşehir'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Partisinin Atatürk Caddesi'ndeki il binası önünde karşılanan Babacan, esnafı ziyaret ederek, Nevşehir Belediye Başkan adayı Fatma Altuntaş'a destek istedi.
Babacan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadim şehir Nevşehir'e geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Fatma Altuntaş, belediye başkan adayımız. Tuttuğunu koparan bir iş kadını, Altuntaş'a desteklerinizi istiyoruz. Tüm gönül dostu Nevşehir halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." dedi.
Babacan ve Altuntaş, daha sonra kent merkezinde seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.
Son Dakika › Politika › DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Nevşehir'de Esnaf Ziyaretinde - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılı verilerinde genelde, kadınlarda ve gençlerde en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranlarını beklediklerini söyledi. Işıkhan, hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan milletin kendisi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin büyüme ve istihdam göstergelerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti. İzmirli şoförlerin sorunlarını dinlemek için bir araya geldiler.
Muğla'da CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Raşit Emin Süer arasında sözlü tartışma yaşandı. Aras, Süer'le tokalaşmak istedi ancak Süer reddetti. Tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Güzelyalı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Seçkin E. tarafından tabancayla vurulan Feray Balkan hayatını kaybetmiş, zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.
Samsun'un Bafra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda, Ekrem S. tarafından akrabası Bahri Sezgin'e silahla ateş edildi ve Bahri Sezgin olay yerinde hayatını kaybetti. Ekrem S., olayın ardından canlı yayın yaparak silahıyla birlikte teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?