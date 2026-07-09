Ali Hamaney İçin Meşhed'de Cenaze Töreni

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni kapsamında İran'ın Meşhed kentinde cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın sağlandığı cenaze namazını Hamaney'in en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırırken, eski dini liderin daha sonra aile üyelerinin katıldığı sınırlı bir törenle İmam Rıza Türbesi'ndeki bölümlerden birine defnedilmesi bekleniyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden İran eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenlerinin son durağı olan Meşhed'deki merasime yoğun katılım oldu. Cenaze töreninin Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde düzenlenen kısımlarının ardından Hamaney'in naaşı taşıyan uçak bugün Meşhed'deki Haşiminecad Havalimanı'na iniş yaptı. Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamak için toplanan yoğun kalabalık, eski dini lidere bağlılıklarını göstermek üzere bu sefer Meşhed sokaklarına akın etti.

"Trump'ı öldüreceğiz" yazılı pankartlar dikkat çekti

Hamaney'in naaşı, kentteki merkezi İmam Rıza Caddesi'nden cenaze namazının kılınacağı İmam Rıza Türbesi'ne taşındı. Cenazeye katılan İran halkının yol boyunca açtığı, "İntikam" ve "Trump'ı öldüreceğiz" yazılı sloganların yer aldığı afiş ve pankartlar da dikkat çekti. Yürüyüşteki grupların, "Müzakere istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdığı da görüldü.

İlerleyen süreçte İmam Rıza Türbesi'nde de bir araya gelen kalabalık, Hamaney için kılınan cenaze namazına katıldı.

Cenaze namazını en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı

İran basınında daha önce yer alan haberlere göre Hamaney'in cenaze namazını 101 yaşındaki İranlı din adamı Hüseyin Nuri Hamedani'nin kıldırması bekleniyordu ancak, namazı Hamaney'in en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı. Etkinliğe birçok İranlı siyasi ve askeri yetkili de katıldı. Hamedani'nin neden cenaze namazına imamlık yapmadığına yönelik ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, cenaze törenine katılıp katılmayacağı büyük merak konusu olan Hamaney'in oğlu ve yeni İran dini lideri Mücteba Hamaney de etkinlik sırasında görülmedi.

Hamaney'in naaşının daha sonra aile üyelerinin katıldığı sınırlı bir törenle türbe kompleksindeki bölümlerden birine defnedilmesi bekleniyor.

Necef ve Kerbela'da da törenler düzenlenmişti

Hamaney için Irak'ta da geniş katılımlı cenaze törenleri düzenlenmişti. Önce Necef kentine getirilen ve Hazreti Ali Türbesi'nde cenaze namazı kılınan Hamaney'in naaşı daha sonra askeri konvoy eşliğinde Kerbela'ya götürülmüştü. Hamaney için Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas türbelerinde de dini törenler gerçekleştirilmişti.

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başta olmak üzere çok sayıda İranlı ve Iraklı üst düzey yetkilinin de yer aldığı cenaze törenlerinde birçok kişi Necef ve Kerbela'da Hamaney'i son yolculuğuna uğurlamıştı. - MEŞHED