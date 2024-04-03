31 Mart Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den Pamukkale Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ali Rıza Ertemur, mazbatasını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine CHP Pamukkale Belediye Başkan adayı Ali Rıza Ertemur'a mazbatası Pamukkale İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Esma Madran tarafından verildi. Yoğun kalabalığın bulunduğu İlçe Seçim Kurulu binasında CHP'li 25 meclis üyesi de mazbatalarını aldı.
Tüm Pamukkale halkı için mazbata aldığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, "Yaklaşık 2 aydır, gece gündüz genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla gönülleri birleştirdim. Bu mazbata onların en büyük hakkıdır. Çok büyük bir sorumluluk aldık. Pamukkale halkı biz, 'Size güveniyoruz' dedi. Bu sorumluluğun bilinciyle görev yapacağız" dedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Politika › Ali Rıza Ertemur Pamukkale Belediye Başkanlığına seçildi - Son Dakika
Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi, muhtemel bir yolsuzlukla ilgili devam eden ön soruşturma kapsamında polis tarafından arandı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve yeni meclis üyeleri, mazbata töreniyle görevlerine resmen başladı. Törene, birim müdürleri, muhtarlar ve azalar da katıldı.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Turhal Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Erdem Ural, belediye başkanlığı görevini devraldı. İlker Bekler'den bayrağı devralan Ural, şehri daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.
Sarıgöl'ün yeni Belediye Başkanı CHP'li Tahsin Akdeniz, makam odasını herkesin ulaşabilmesi için ikinci kattan birinci kata taşıdı.
Sındırgı Belediyesi'nde yapılan devir teslim töreninde Serkan Sak, Belediye Başkanlığı görevine başladı. Sak, Ekrem Yavaş'a teşekkür ederek projelerini gerçekleştireceklerini söyledi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilen Dursun Mirza mazbatasını aldı. Bandırma Belediyesi'nde devir teslim gerçekleşti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan seçimlerde yüzde 50,36 oy oranıyla bir dönem daha Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Yılmaz, mazbatasını aldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 44 yıl sonra belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ömer Özalp mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Özalp, 'Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız. Biz daha güzellerini yapmaya talibiz' dedi.
Kırşehir'de ikinci kez seçilen CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, mazbatasını alırken eski ittifak ortaklarına göndermede bulundu. Ekicioğlu, 'Sizler yoksunuz ama biz varız ve yine seçim kazandık' dedi.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den Adıyaman Belediye Başkanlığına seçilen Abdurrahman Tutdere, mazbatasını teslim aldı. Tutdere, destek verenlere teşekkür ederek Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için çalışacaklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?