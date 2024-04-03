Ali Rıza Ertemur Pamukkale Belediye Başkanlığına seçildi

Politika

31 Mart Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den Pamukkale Belediye Başkanlığına aday gösterilen Ali Rıza Ertemur, mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine CHP Pamukkale Belediye Başkan adayı Ali Rıza Ertemur'a mazbatası Pamukkale İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Esma Madran tarafından verildi. Yoğun kalabalığın bulunduğu İlçe Seçim Kurulu binasında CHP'li 25 meclis üyesi de mazbatalarını aldı.

Tüm Pamukkale halkı için mazbata aldığını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, "Yaklaşık 2 aydır, gece gündüz genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla gönülleri birleştirdim. Bu mazbata onların en büyük hakkıdır. Çok büyük bir sorumluluk aldık. Pamukkale halkı biz, 'Size güveniyoruz' dedi. Bu sorumluluğun bilinciyle görev yapacağız" dedi. - DENİZLİ