Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum

Görevden alınan Ali Yerlikaya\'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi\'yi tebrik ediyorum
11.02.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı görevinden alınan Ali Yerlikaya, yaptığı ilk açıklamada yerine atanan Mustafa Çiftçi'ye başarı diledi. Yerlikaya açıklamasında, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararı ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevinden alındı. Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi. Yerlikaya açıklamasında, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yerlikaya ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.

Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun."

Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğmuştur. Türkiye'nin önde gelen bürokratlarından biri olan Çiftçi, kamu yönetimi alanındaki başarılı kariyeriyle dikkat çekmektedir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1995 yılında mezun olmuştur.

Eğitimini tamamladıktan sonra mülki idare amiri olarak çeşitli görevlerde bulunmuş, kaymakamlık ve vali yardımcılığı gibi önemli pozisyonlarda çalışmıştır. Boğazlıyan, Hilvan, Sürmene, Gürpınar ve Korgan gibi ilçelerde kaymakam olarak görev yapan Mustafa Çiftçi, ayrıca Çorum Valiliği görevini de üstlenmiştir.

10 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atanmıştır. Göreve geldiği günden bu yana Erzurum'da yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiren Vali Çiftçi, devlet hizmetinde tarafsız ve disiplinli tutumuyla tanınmaktadır.

Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 34ts6665 34ts6665:
    tek adam istediğini alır görevden istediğini görevlendirir 19 5 Yanıtla
  • Zafer Oztekin Zafer Oztekin:
    Allah senden razı olsun Ali Yerlikaya 1 21 Yanıtla
  • melike.54 melike.54:
    noldu şimdi 15 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Allah Allah..! bu görevler ateşten gömlek iken beden tebrik edilir anlamıyorum. 13 1 Yanıtla
    @abdyrahym @abdyrahym:
    tahsin hadi sen iran haberleriyle ilgilen turkiye gundemi sana gore degil 0 3
  • Sercan Polat Sercan Polat:
    sayın Ali yerlikaya biz sana teşekkür ederiz herhalde siz birilerinin oyununa çomak soktunuz ki sizi bu kadar hızlı görevden aldılar 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
Bu resmen yargısız infaz Gemiyi havaya uçurup görüntüyü yayınladılar Bu resmen yargısız infaz! Gemiyi havaya uçurup görüntüyü yayınladılar

00:04
Yılmaz Tunç’un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı.
Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı.
00:02
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
23:18
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
21:58
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
21:39
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 00:28:07. #7.11#
SON DAKİKA: Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.