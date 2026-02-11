Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi

Ali Yerlikaya\'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis\'te hiçbiri yanına gitmedi
11.02.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kabine değişikliği kararları öncesi Meclis'te tanık olduğu bir olayı anlattı. Türkkan, "Bakan olduğu günden bu yana ilk defa akşam saat 19:00 civarında milletvekillerinin yemek yediği alt salona, içişleri eski Bakanı Ali Yerlikaya yemeğe geldi. Henüz Bakandı. Bakan'ın yanında hiç milletvekili göremedim. Diğer dikkat çekici bir konu; o anda lokantada bulunan, yemek yiyen AK Parti milletvekillerinden hiçbir tanesi kalkıp Bakanın yanına gitmedi." dedi.

Kabine'de dün gece iki kritik ismin koltuğu değişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. İki isim de Erdoğan'a teşekkür ederek yeni bakanlara başarı diledi. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, dün gece Yerlikaya'ya dair henüz görevden alınmadan önce tanık olduğu bir olayı anlattı.

YERLİKAYA'DAN ÇİFTÇİ'YE TEBRİK MESAJI

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi'ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun." dedi.

LÜTFÜ TÜRKKAN ANLATTI: BU AKŞAM TANIK OLDUĞUM BİR KONUYU AKTARMAK İSTİYORUM...

Kritik atamalar sonrası; İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, dün gece Yerlikaya'ya dair henüz görevden alınmadan önce tanık olduğu bir olayı anlattı.

X hesabından bir paylaşım yapan Türkkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam Resmi Gazetede yayınlanan kararla İçişleri ve Adalet Bakanları değişti. Bu vesile bu akşam tanık olduğum bir konuyu aktarmak istiyorum. Bakan olduğu günden bu yana ilk defa akşam saat 19:00 civarında milletvekillerinin yemek yediği alt salona, içişleri eski Bakanı Ali Yerlikaya yemeğe geldi. Çok kalabalık bir şekilde oturmak için masa ayarlıyordu çalışan arkadaşlar. Uzun bir süre ayakta kaldılar beraberdekilerle birlikte. Henüz Bakandı. Yemek salonuna geldikleri arasında Bakan'ın yanında hiç milletvekili göremedim ben. Diğer dikkat çekici bir konu; o anda lokantada bulunan, yemek yiyen AK Parti milletvekillerinden hiçbir tanesi kalkıp Bakanın yanına gitmedi. Ya milletvekillerinin bu değişimden önceden haberi vardı, ya da Bakan olarak Ak Parti milletvekilleri arasında itibarını çoktan yitirmişti."

Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi

Kabine Değişikliği, Lütfü Türkkan, Milletvekili, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Kocaeli, Kabine, Gündem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Suphi3423 Suphi3423:
    Sayın içişleri bakanımız Ali yerlikaya değerli bir bakandı kimsenin tavuğuna da kış dememiştir kendisini yürekten kutlar bundan sonraki görevine de başarılar dilerim 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı Dedikoduyu duyup 4 kişiyi vurdu, özel harekat yaka paça böyle aldı
Sahra Şaş’ın dekoltesine ekipten jet müdahale Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku Fenerbahçe'ye Amrabat şoku

10:03
Elindekini gören şaşıp kalıyor Icardi ve Torreira’nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
09:52
Pedofili dosyasında infial yaratan detay: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
Pedofili dosyasında infial yaratan detay: Balıkçıyım, ağı nereye atacağımı o söylüyor
09:50
İşte futbol bu Como, Napoli’yi de devirerek, Inter’in rakibi oldu
İşte futbol bu! Como, Napoli'yi de devirerek, Inter'in rakibi oldu
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
08:16
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkeş’in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
07:37
CHP’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilk yorum
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 10:15:04. #.0.5#
SON DAKİKA: Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiçbiri yanına gitmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.