Mahalli İdareler Seçimlerinde Aliağalıların oylarıyla üst üste üçüncü kez seçilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, mazbatasını aldı.
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinde aldığı 27 bin 383 oy ile yeniden belediye başkanı seçildi. Başkan Serkan Acar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Aliağa Belediye meclis üyeliğine seçilen 13 üye ile yedek üyeler Aliağa İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende 2024-2029 dönemi için mazbatalarını aldı. Törende MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir ile çok sayıda partili yer aldı.
"İlk günkü heyecanla"
Başkan Serkan Acar, mazbata töreni sonrası belediye binası önünde coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Burada bir teşekkür konuşması yapan Başkan Serkan Acar, şunları söyledi:
"Mazbatamızı mübarek bayram gününde almak nasip oldu. Bu göreve üçüncü defa layık olmanın onurunu yaşarken bunun büyük sorumluluğunu da biliyoruz. Halkımızın beklentilerinin farkındayız. Gece gündüz çalışmaya devam ederek beklentilerin karşılanması için mücadele edeceğiz ve şehrimizi çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bizim hayallerimiz, bizim hedeflerimiz var. Uzunca bir yolumuz var. Bu kapıdan ilk günkü heyecanla tekrar giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun"
MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'ndan il sözü
Büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğunu belirten MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Aliağa halkına bir söz verdik. Canla başla çalışarak Aliağa'yı il yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanırken vatandaşlar da büyük bir coşkuyla "82 Aliağa" sloganları attı.
"Aliağa Belediyesi Türkiye'ye örnek olmaya devam edecek"
Aliağa Belediyesi'nin örnek teşkil eden bir belediye olduğunun altını çizen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "İnanıyorum ki Aliağa Belediyesi İzmir'e ve Türkiye'ye örnek olmaya devam edecektir" dedi.
Alkışlar eşliğinde belediye binasına giren Başkan Serkan Acar, daha sonrasında ise makamında tebrikleri kabul etti. - İZMİR
Son Dakika › Politika › Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, mazbatasını aldı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı boyunca yapılan trafik kontrolleri hakkında bilgi verdi. Yapılan denetlemeler sonucunda 382 bin 467 araç denetlendi ve 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 66 kişi hayatını kaybetti ve 8 bin 352 kişi yaralandı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Gül ve Soytürk arasında yapılan görüşme sonrasında Soytürk, ziyaretten memnuniyetini ifade ederek Gül'e teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan 8 gününde meydana gelen 4 bin 998 trafik kazasında, 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 352 vatandaşın ise yaralandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileterek Toroslar'ın yönetiminde herkesin kendisini ifade edebilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, Toroslar için yapılacak çalışmalara herkesin el birliğiyle katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.
ANKA EKONOMİ KOORDİNATÖRÜ ERDAL SAĞLAM’IN KALEMİNDEN HAFTALIK EKONOMİ ANALİZİ: EKONOMİDE SEÇİM SONRASI SÜRECİ ŞİMDİ BAŞLIYOR
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nı ilçe sakinleriyle sahada karşıladı ve hafta sonu mesaisinde parklarda incelemelerde bulundu. Yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırma sözü veren Başkan Önal, Bayraklı'nın en güzel parklara sahip olacağını belirtti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan drone destekli operasyon sonucunda Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 1 adet şişme bot, 1 adet tekne motoru, 20 litre benzin, 9 adet can simidi, 13 adet cep telefonu ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-25' operasyonunda 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle milletin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
İran'ın İsrail'e 300 füze ve İHA ile düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonuna ilişkin bir açıklama da Hamas'tan geldi. Gazze'de uzun süredir İsrail ordusu ile savaşan Filistinli grup, "İran'ın Siyonist varlığa karşı gerçekleştirdiği askeri operasyon doğal bir haktır ve Şam'daki konsolosluğun hedef alınması suçuna verilen bir yanıttır" ifadelerini kullandı.
Yusuf Alemdar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin ilk meclisi belirlendi. Alemdar, şehrin kalkınması ve milletin refahı için sorumluluğun üstesinden birlikte geleceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?