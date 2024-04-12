Politika

Mahalli İdareler Seçimlerinde Aliağalıların oylarıyla üst üste üçüncü kez seçilen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, mazbatasını aldı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinde aldığı 27 bin 383 oy ile yeniden belediye başkanı seçildi. Başkan Serkan Acar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Aliağa Belediye meclis üyeliğine seçilen 13 üye ile yedek üyeler Aliağa İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende 2024-2029 dönemi için mazbatalarını aldı. Törende MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir ile çok sayıda partili yer aldı.

"İlk günkü heyecanla"

Başkan Serkan Acar, mazbata töreni sonrası belediye binası önünde coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Burada bir teşekkür konuşması yapan Başkan Serkan Acar, şunları söyledi:

"Mazbatamızı mübarek bayram gününde almak nasip oldu. Bu göreve üçüncü defa layık olmanın onurunu yaşarken bunun büyük sorumluluğunu da biliyoruz. Halkımızın beklentilerinin farkındayız. Gece gündüz çalışmaya devam ederek beklentilerin karşılanması için mücadele edeceğiz ve şehrimizi çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bizim hayallerimiz, bizim hedeflerimiz var. Uzunca bir yolumuz var. Bu kapıdan ilk günkü heyecanla tekrar giriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'ndan il sözü

Büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğunu belirten MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, "Aliağa halkına bir söz verdik. Canla başla çalışarak Aliağa'yı il yapmak istiyoruz" ifadelerini kullanırken vatandaşlar da büyük bir coşkuyla "82 Aliağa" sloganları attı.

"Aliağa Belediyesi Türkiye'ye örnek olmaya devam edecek"

Aliağa Belediyesi'nin örnek teşkil eden bir belediye olduğunun altını çizen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "İnanıyorum ki Aliağa Belediyesi İzmir'e ve Türkiye'ye örnek olmaya devam edecektir" dedi.

Alkışlar eşliğinde belediye binasına giren Başkan Serkan Acar, daha sonrasında ise makamında tebrikleri kabul etti. - İZMİR