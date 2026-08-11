İzmir'in Aliağa ilçesinde, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından belediye meclisinde gerçekleşen istifalar ve parti geçişleriyle meclisteki sayısal dengeler değişti. CHP'den istifa eden üyelerin ardından 31 üyeli Aliağa Belediye Meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.

31 Mart yerel seçimlerinde 31 sandalyesi bulunan Aliağa Belediye Meclisinde CHP 18, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı ise 13 sandalye kazanmıştı. Seçimlerin ardından geçen süreçte Yunus Akın ve Erdoğan Çoban'ın CHP'den istifa ederek bağımsız kalmasıyla CHP'nin meclisteki üye sayısı 16'ya geriledi.

12 Meclis Üyesi YENİ Parti'ye katıldı

Siyasi gelişmelerin ardından CHP'li 12 meclis üyesi daha partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Son istifalarla birlikte CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 4'e düştü.

Açıklanan son verilere göre meclis üyelerinin partilere göre dağılımı şu şekilde şekillendi:

Cumhur İttifakı (13 Üye): Emine Bilgin, Erdal Önal, Fatma Belgin Aygün, Güven Demirağ, Hilal Sadıkoğlu Akar, Mesut Öztürk, Mesut Yaşar Aybar, Orhan Şimşek, Serhat Erkal, Sezgin Holat, Tanju Öge, Türkan Fidan, Uğur Tural.

YENİ Parti (12 Üye): Ali Özener, Barış Bıdık, Doğanşah Aydın, Gizem Çetinkaya Ülker, İbrahim Doğangül, Murat Arcak, Mustafa Topçu, Müesser Eylül Işık, Nadire Ural, Neriman Arı, Verda Arpacı, Yaren Öztürk Parlak.

CHP (4 Üye): Erol Güngör, Savaş Dağdeviren, Fikri Deniz, Faik Babayiğit.

Bağımsız (2 Üye): Erdoğan Çoban, Yunus Akın.

Bu değişimlerin sonucunda 13 üyesi bulunan Cumhur İttifakı, meclisteki en yüksek üye sayısına ulaşarak çoğunluğu elde etmiş oldu.

Gerekçe: Kurultay süreci ve yönetim anlayışı

CHP'den ayrılan belediye meclis üyeleri yayımladıkları ortak açıklamada, kararlarının gerekçesi olarak CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve devamında gelişen hukuki ile siyasi süreçleri gösterdi. Yargı kanalıyla CHP Genel Merkez yönetimine yönelik alınan kararlar ile olağanüstü kurultay taleplerinin karşılanmamasının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aşağıda isimleri ve imzaları bulunan biz belediye meclis üyeleri, CHP üyeliklerinden istifa ediyor; bizlere bu görevi veren siz Aliağalı seçmenlerimizden aldığımız güç ve onayla, Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti çatısı altında Aliağa için çalışmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz."

İstifaya imza atan meclis üyeleri şu isimlerden oluştu: "İbrahim Doğangül, Doğanşah Aydın, Murat Arcak, M. Eylül Işık Yılmaz, Verda Arpacı, Ali Özener, Gizem Çetinkaya Ülker, Barış Bıdık, Neriman Arı, Yaren Öztürk Parlak, Nadire Ural, Mustafa Topçu".