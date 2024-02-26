Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Alinur Aktaş'ın seçim irtibat ofisi Demirtaşpaşa Mahallesi Ankara Yolu üzerinde açıldı.
31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerine 34 gün kaldı. Yaklaşan seçim öncesi AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Alinur Aktaş seçim irtibat ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bugün adıma açılan irtibat ofisinin inşallah kalan 34 günlük süreçte güzelliklere vesile olmasını, inşallah hep birlikte tekrar burçlara cumhur ittifakı bayrağını dikebilmemiz adına aracı olmasını yürekten temenni ediyorum. Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Acaba bir caddeyi, sokağı daha düzeltebilir miyim, acaba bir talebenin hayatını kurtarabilir miyim, acaba birine daha AŞ olabilir miyim hesabında olanlar var. 15 gençlik merkezi yaptık, 32 ana kucağı açtık, 10 bin çocuğa burs veriyoruz. Okullar yaptık. Bir sürü işler yaptık. Ramazan ayı başlayacak, bu irtibat ofisleri sahurlara kadar açık kalacak. Sabahlara kadar ışıkları yanacak. Anlatacağız, anlatıp sahada ifade etmek durumundayız. Bugüne kadarki destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Durmak yola devam" şeklinde konuştu.
"Projeleri geçtik bari sloganları çalmayın"
Rakip partilerin kendi sloganlarını kullandığını söyleyen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank,"Alinur başkanımızın seçim irtibat ofisini açıyoruz. Onun projelerine, hizmetlerine yetişmeye emin olun hiçbirinin takati yetmez. O kadar beceriksizler ki bırakın proje üretmeyi bizim vizyoner belediye başkanımızın sloganını bile çalmaya çalışıyorlar. 'İşimiz gücümüz Bursa' 2 aydır bizim belediye başkanımız bu sloganı kullanıyor. Projeleri geçtik bari sloganlarımızı çalmayın" dedi.
Konuşmalar sonrası açılış kurdelesi kesilerek toplu fotoğraf çekildi. - BURSA
Son Dakika › Politika › Alinur Aktaş'ın seçim irtibat ofisi açıldı - Son Dakika
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.
Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Özdemir, İBB iletişime geçerek ulaşım master planının UKM kararlarını aldıklarını, 1 yıldır yazdıklarını söyleyerek, ''Şu anda da diyorlar ki, 'Bize seçime kadar dokunmayın.' Kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerim, biz de buradan diyoruz ki, 'Artık seçimden sonra size dokunmamıza gerek kalmayacak sizi hep beraber, hep birlikte tatile göndereceğiz.'' dedi.
Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının gizli servis personeli tarafından söndürüldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan şahsın durumunun kritik olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, ''Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz'' dedi.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi.
İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?