Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü - Son Dakika
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Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

23.04.2022 19:24
Aliyev, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşme sırasında Brüksel'de Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasından yapılan görüşmenin sonuçlarına uygun olarak, Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi ve çizilmesi üzere komisyonun ve iki ülke arasında barış anlaşmasını hazırlayacak heyetin belirlendiğini ve Ermenistan ile Bakü- Erivan formatında müzakerelere hazır olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca görüşmede, Azerbaycan'ın barış anlaşması müzakereleri için Azerbaycan'ın sunduğu 5 ilkenin dikkate alınmasının önemini belirtti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri normalleştirmek ve Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışı sağlamak için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Azerbaycan ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki işbirliği konuları ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. - BAKÜ

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Avrupa Birliği, Charles Michel, İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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