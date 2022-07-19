Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB Komisyonu Başkanı Leyen'i kabul etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığında heyeti kabul ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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