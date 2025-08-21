Aliyev: Barış Anlaşması Azerbaycan-Ermenistan İhtilafını Sonlandırıyor - Son Dakika
Politika

Aliyev: Barış Anlaşması Azerbaycan-Ermenistan İhtilafını Sonlandırıyor

21.08.2025 14:11
Cumhurbaşkanı Aliyev, barış anlaşmasının Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına fiilen son verdiğini açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Kelbecer kentine taşınan vatandaşlarla gerçekleştirdiği görüşmede, "Barış anlaşmasının paraflanması, Azerbaycan- Ermenistan ihtilafına fiilen son vermektedir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Kelbecer şehrindeki ilk konut sitesinin açılışına katıldı. Kelbecer'i ziyaret eden Aliyev, şehre taşınan ailelerle bir araya geldi. Kelbecer kenti sakinleriyle yaptığı görüşmede, çeşitli ülkelerin Ermenistan'a silah tedarik etme amaçlarını anlatan Aliyev, "2. Karabağ Savaşı ve terörle mücadele harekatı sonucunda imha ettiğimiz ve ganimet olarak aldığımız, yurtdışından Ermenistan ordusuna verilen silahların maliyeti yaklaşık 5-6 milyar dolar. Ermenistan'ın bu kadar çok silah satın alacak parası yoktu. Tüm bu silahlar işgali sürdürmek, Azerbaycanlıların topraklarına bir daha asla dönmemesi ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki bu çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmemesi amacıyla onlara ücretsiz olarak verildi" dedi.

Ermenistan ile paraflanan barış anlaşmasının hazırlayanın kendileri olduğunu belirten Aliyev, "Metnin maddelerinin hazırlanmasında her zaman bizim tutumumuz esas alınmıştır. Barış anlaşmasının paraflanması, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafına fiilen son vermektedir. Aynı zamanda bununla beraber tarihi vatanımız Nahçıvan ile kara bağlantısı da sağlandı" ifadelerini kullandı.

"İmzalanan belgeler çıkarlarımızı tam olarak karşılamaktadır"

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Minsk Grubu'nun artık son günlerini yaşadığını belirten Aliyev, "Aslında hiçbir faaliyette bulunmadı ve bulunamazdı. Ancak yasal olarak varlığını sürdürüyordu ve artık sonu yaklaşıyor. Ermenistan-Azerbaycan normalleşme süreci neredeyse tamamlanmış olup, imzalanan belgeler beklentilerimizi tam olarak karşılamaktadır" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

İlham Aliyev, Dış Politika, Ermenistan, Azerbaycan, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

13:26
