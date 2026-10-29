Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği - Son Dakika
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Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mektubu gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir tebrik mektubu gönderdi. Mektubunda Türkiye'yi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hem kendi hem de Azerbaycan halkı adına tebrik ettiğini belirten Aliyev, "Azerbaycan ile Türkiye'yi tarihin sınavlarından geçmiş gerçek dostluk ve kardeşlik bağları birleştirmektedir. 2021 yılında sizinle birlikte imzaladığımız Şuşa Beyannamesi ile ülkelerimiz arasındaki ilişkiler en üst seviyeye, müttefiklik düzeyine ulaşarak nitelik bakımından yeni bir içerik ve mahiyet kazanmıştır. Bu bayram gününde size sağlık, mutluluk, yüce devlet faaliyetlerinizde başarılar, kardeş Türkiye'ye ve halkına daima huzur ve refah diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanCumhuriyet Bayramıİlham AliyevPolitikaSon Dakika

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SON DAKİKA: Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği - Son Dakika
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