Aliyev, Trump ve Paşinyan'dan Üçlü Mutabakat

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Beyaz Saray'da üçlü mutabakat zaptı imzalandı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı ağırladı. Liderler Başkan Trump ile yaptıkları ikili görüşmelerin ardından, Oval Ofis'te bir araya geldi. Taraflar gerçekleştirilen görüşmede, "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" olarak adlandırılan rota için üçlü mutabakat zaptı imzaladı. - WASHINGTON