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ALKÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında işbirliği protokolü - Son Dakika

ALKÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında işbirliği protokolü

03.12.2021 14:48
ALKÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında işbirliği protokolü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü arasında "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" için iş birliği protokolü imzalandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü arasında "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi" için iş birliği protokolü imzalandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yaşlı bakım hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için ortak eğitim stratejileri ve politikalarını belirlenmesi ve ilgili konularda karşılıklı koordinasyonun ve çok yönlü iş birliğinin sağlanması amacıyla 60+Tazelenme Üniversitesi Projesi iş birliği protokolü imzalandı. 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi iş birliği protokolüne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdür Uzm. Dr. Orhan Koç, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Nalbant ile ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.

"Yaşlıların serbest zamanları etkili kullanılacak"

Gerçekleştirilecek olan çalışmaların çerçevesinin koşullarını ve tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermesi tasarlanan 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi kapsamında çalışmaların başlatılması ve geliştirilmesi, yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif katılımının desteklenmesi amaçlıyor. Bu şekilde yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi sosyal statü ve rollerinin yeniden kazanımı boş zamanlarının etkili bir şekilde değerlendirilmesine ilişkin bir mekanizma oluşturulacak. Aynı zamanda ülkemizin beşeri yapısının güçlendirilmesi hedefi kapsamında, yaşlı bireylerin hayat boyu öğrenme çerçevesinde, kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim erişimi sağlanması planlanıyor. Ayrıca genel müdürlük tarafından yaşlılarla ilgili yapılacak farklı çalışma ve projelere de destek olunacağı belirtildi.

"Büyüklerimizi yerleşkemizde görmek isteriz"

Protokol ile ilgili bir değerlendirmede bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Tazelenme Üniversitesinin hazırlıklarını tamamlayarak kısa sürede bu projeyi başlatmak istiyoruz. Projeyle birlikte belli bir yaşın üstündeki büyüklerimize bir fırsat vermek istiyoruz. Büyüklerimizi çok önemsiyor ve seviyoruz. Onların varlığını üniversitemizde hissedecek ve görecek olmamız bizleri ziyadesiyle memnun edecek" diye konuştu. - ANTALYA

ALKÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında işbirliği protokolü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli, Alanya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ALKÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında işbirliği protokolü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALKÜ ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında işbirliği protokolü - Son Dakika
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