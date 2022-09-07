Alman Federal Meclisi'nde Gorbaçov için anma töreni - Son Dakika
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Alman Federal Meclisi'nde Gorbaçov için anma töreni

07.09.2022 14:13
Alman Federal Meclisi'nde Gorbaçov için anma töreni

Alman Federal Meclisi'nde, hayatını kaybeden Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov için resmi anma töreni düzenlendi.

Alman Federal Meclisi'nde, hayatını kaybeden Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov için resmi anma töreni düzenlendi.

Alman Federal Meclisi (Bundestag) hayatını kaybeden Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'u andı. Kısa süreli anma töreninde Gorbaçov için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in de katıldığı anma töreninde Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas konuşma yaptı. Bas yaptığı konuşmada, Gorbaçov'un dünyayı daha iyiye doğru değiştiren ve özgürleştiren bir lider olarak hatırlanacağını söyledi. Gorbaçov'un bir barış adamı olduğunu ifade eden Bas, "O yıllarca imkansız görüneni başardı ve Soğuk Savaşı barışçıl yollarla bitirdi. Aynı zamanda ülkemizin ve kıtanın da bölünmüşlüğüne son verdi. Biz Almanlar, Mihail Gorbaçov'a minnettarız. O ülkemizin tarihini ve milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Onun cesareti ve duruşu, ülkemizin tekrar birleşmesinde önemli rol oynadı. Bunu unutmayacağız" dedi.

Gorbaçov'un güven ile dünyayı değiştirdiğini dile getiren Meclis Başkanı Baerbel Bas, "Gorbaçov, güvenin dünya politikasında en önemli unsur olduğunu söylemişti. Güvenle dünyayı değiştirdi. Biz Rusya ile de hep güvene dayalı bir ortaklık istedik. Üzülerek söylüyorum ki şu an için Rusya ile bir ortaklık mümkün değil" dedi.

Bugün Rusya ile Avrupa arasında derin bir uçurum olduğunu söyleyen Bas, Gorbaçov'un vizyonuna göre ortak bir Avrupa evinin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Bas, Gorbaçov'un savunduğu her şeyin bugün bariz bir şekilde ihlal edilmesinin ve yok edilmesinin onu derinden üzdüğünü de sözlerine ekledi.

CDU Genel Başkanı Friedrich Merz de "Ülkemizin 30 sene önce barışçıl yollarla birleşmesine katkı sağlayan Helmut Kohl'e, George Bush'a ve Mihail Gorbaçov'a teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Anma etkinliği çerçevesinde, Rechtag Binası'nda bayraklar yarıya indirildi.

Almanya'nın tekrar birleşmesini sağladı

Son Sovyet lider, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ikiye bölünen Almanya'nın tekrar birleşmesinde önemli rol oynamıştı. 1990 yılında Nobel Barış Ödülü'ne de layık görülen Gorbaçov, hakkında en çok eser yazılan 100 kişi arasında yer alıyor.

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Kaynak: İHA

Mihail Gorbaçov, Almanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Alman Federal Meclisi'nde Gorbaçov için anma töreni - Son Dakika

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