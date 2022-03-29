Alman gazeteci Weimer'den "Haftanın Şahsiyeti Erdoğan" - Son Dakika
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Alman gazeteci Weimer'den "Haftanın Şahsiyeti Erdoğan"

29.03.2022 12:57
Alman gazeteci Weimer'den "Haftanın Şahsiyeti Erdoğan"

Alman gazeteci Wolfram Weimer, "Haftanın Şahsiyeti Erdoğan" başlıklı makalesinde, "Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor" ifadelerini kullandı.

Alman gazeteci Wolfram Weimer, "Haftanın Şahsiyeti Erdoğan" başlıklı makalesinde, "Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor" ifadelerini kullandı.

Alman gazeteci-yazar Wolfram Weimer, NTV Online'da "Haftanın Şahsiyeti" köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer verdi. "Haftanın Şahsiyeti Erdoğan" başlığıyla yeni bir makale yayınlayan Weimer, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dair dikkat çekici ifadeler kullandı. Ateşkesin sağlanabilmesi için barış görüşmelerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail, İsviçre, Papa veya Birleşmiş Milletler'in değil Erdoğan'ın İstanbul'da organize edebildiğini söyleyen Weimer, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında bir arabulucu olarak belirlendi. Türkiye, yaptırımlara katılmayan tek NATO ülkesidir. Erdoğan bunun yerine yeni boru hattı anlaşmaları yapıyor ve Rusya ile devasa bir nükleer santral inşa ediyor" yorumunda bulundu.

"Dünya İstanbul'a bakıyor"

İstanbul'daki müzakere görüşmeleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Weimer, "Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyor. Rusya ve Ukrayna temsilcileri, Türk metropolünde ateşkes hakkında görüşmek istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu konuda şahsen anlaştı. Bakanlar düzeyindeki ilk görüşmeler 10 Mart'ta Türkiye'nin Antalya kentinde gerçekleşti. Erdoğan, Putin'in Ukrayna'dan onurlu bir şekilde çekilmesi gerektiğini formüle ediyor. Erdoğan uyguladığı politikalarla kendisini her iki savaşan taraf için de diplomatik bir müzakereci olarak konumlandırmayı başardı. Erdoğan her iki tarafta da iyi ilişkilere vurgu yapıyor. Türkiye için hem Rusya hem de Ukrayna Karadeniz'de iyi komşular. Türkiye, Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınmasından kaçınan tek üye oldu. Türkiye ayrıca Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmayan tek NATO ülkesidir" dedi. Rusya'daki Türk işletmelerinin öneminde de bahseden Weimer, " Avrupa Birliği'nden farklı olarak, Ruslar halen birçok Türk ATM'sinden yerli banka kartlarını kullanarak para çekebiliyor. Türk inşaat firmalarının Rusya'daki faaliyetleri de önemli. Türk şirketlerinin Rusya'daki inşaat projelerinin toplam hacmi yakında 100 milyar dolara ulaşacak" sözlerine yer verdi. - BERLİN

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İstanbul, Ukrayna, Rusya, Alman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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