Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merz: ABD'nin İran karşısında stratejisi yok

27.04.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile İran arasındaki gerilime değinerek, "Şu anda, İranlıların müzakere etmeme konusunda çok yetenekli olduğu açıkça ortada. Bu yüzden ABD'nin hangi çıkış stratejisini seçtiğini göremiyorum. Bütün bir ulus, özellikle İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor" diye konuştu.

ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına dönük yeni müzakerelere ilişkin belirsizlik sürerken Almanya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir liseye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, İran yönetiminin ABD karşısındaki durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Alman Başbakan Merz, "ABD'nin açıkça hiçbir stratejisi yok. Şu anda, özellikle İranlıların müzakere konusunda çok yetenekli ya da daha doğrusu müzakere etmeme konusunda çok yetenekli olduğu açıkça ortada. Bu yüzden ABD'nin hangi çıkış stratejisini seçtiğini göremiyorum. Bütün bir ulus, özellikle Devrim Muhafızları etkisindeki İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor" dedi.

Merz, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları öncesi Almanya'ya ve de Avrupalılara danışılmadığını tekrarlayarak, "Bu konudaki şüphelerimi ABD Başkanı Donald Trump'a iki kez doğrudan ilettim. Mevcut durumun beş-altı hafta boyunca böyle devam edeceğini ve giderek daha da kötüleşeceğini bilseydim Trump'a bu endişelerimi daha da kesin bir dille söylerdim" diye konuştu.

"ABD'lilerin müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok"

Afganistan veya Irak savaşlarına dikkat çeken ve bu tür savaşlarda asıl sorunun her zaman çatışmaların nasıl sona erdirileceğine dönük bir çıkış stratejisi olduğunu belirten Friedrich Merz, "Bu tür savaşlarda sadece girmek yetmez aynı zamanda çıkmak da gerekir. Bunu Afganistan'da 20 yıl boyunca çok acı bir şekilde gördük, Irak'ta gördük. İran'a karşı savaş yanlış bir karardı. Bu nedenle en kısa sürede sona ermesini umuyorum. Ancak, şu anda bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum, çünkü İranlılar açıkça beklenenden daha güçlü ve ABD'lilerin müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok" değerlendirmesinde bulundu.

Savaştan kaynaklanan ekonomik ve ticari kayıplara dikkat çeken Merz, mevcut tabloyu Almanya'ya büyük miktarda para ve ekonomik güç kaybettiren oldukça karmaşık bir durum olarak gördüğünü ifade etti. Alman Başbakan, "İran'a karşı bu savaşın ekonomik çıktımız üzerinde doğrudan bir etkisi var ve bu nedenle mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi gerekiyor" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Politika, Almanya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 17:28:04. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.