Almanya'da 2026'nın ilk 8 ayında vicdani ret başvurusu 12 bin 102'ye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da 2026'nın ilk 8 ayında vicdani ret başvurusu 12 bin 102'ye ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAFzA verilerine göre Almanya'da yeni askerlik yasası sonrası 2026'nın ilk 8 ayında 12 bin 102 kişi vicdani ret başvurusu yaptı. Bu sayı, 2025'in tamamındaki 3 bin 879 başvurunun 3 katından fazla; yıl sonunda 20 binin üzerine çıkması bekleniyor.

Yeni askerlik hizmet yasasının yılbaşından beri yürürlükte olduğu Almanya'da, askerlik yapmak istemeyenlerin sayısı ağustos ayı sonunda 12 bin 102 kişiye ulaştı.

Almanya'da NATO ile Rusya arasındaki gerilim, Berlin-Moskova hattında her geçen gün yükselen tansiyon ve gelecekte zorunlu askerliğe geçilebileceği beklentisi, vicdani retçilerin sayısını hızla artırıyor. Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesi (BAFzA) verilerine göre 2026 yılının ilk 8 ayında (1 Ocak-30 Ağustos) askerlik hizmeti yapmak istemediğini belirterek resmi başvuruda bulunanların sayısı 12 bin 102'ye ulaştı. Böylece 3 bin 879 başvurunun olduğu 2025 yılının tamamında ulaşılan vicdani retçilerin sayısı bu yılın ağustos ayı sonu itibarıyla 3 kattan fazla artmış oldu.

2026'nın tamamında 20 binden fazla vicdani retçi bekleniyor

Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesi (BAFzA) verilerine göre, 2025 yılının tamamında 3 bin 879, 2024 yılında ise 2 bin 249 başvuru yapılmıştı. Askerlik hizmetinin askıya alındığı 2011 yılında 4 bin 348 vicdani ret başvurusu kaydedilmişti. Vicdani retçilerin sayısındaki artış eğiliminin bu şekilde devam etmesi durumunda 2026 yılının tamamında vicdani retçilerin sayısının 2011 yılında zorunlu askerliğin kaldırılmasından bu yana en yüksek sayıya ulaşması ve 20 binin üzerine çıkması bekleniyor.

Vicdani retçilerin sayısı yeni askerlik yasasından sonra arttı

Almanya'da askerlik yapmak istemeyenlerin sayısındaki dikkat çekici artışın başlıca nedenleri arasında, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni askerlik hizmet yasası ve uluslararası gelişmelerin yol açtığı küresel gerilim öne çıkıyor. Almanya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı, İran odaklı Orta Doğu'daki gelişmeler ve NATO'nun doğu kanadının savunulması gibi küresel meselelerin çözümünde üstlendiği veya üstlenmek istediği sorumluluklar da vicdani retçileri Alman ordusundan uzak tutan başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Almanya'da vicdani ret hakkı

Vicdani ret hakkı, "Hiç kimse vicdanına aykırı olarak silahlı askerlik hizmetine zorlanamaz" maddesi ile Alman anayasasında yer alıyor. Bu düzenleme gereği askerlik hizmeti yapmak istemeyenler, kararlarının gerekçelerini yasal prosedürleri takip ederek ilgili birimlere inandırıcı bir şekilde aktarması gerekiyor. Bu başvurular daha sonra ilgili birimlerce Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesi'ne iletiliyor.

Almanya'da askerlik hizmeti

Almanya'da askerlik hizmeti halen gönüllülük esasına dayanıyor. 1 Ocak 2026 tarihinden bu yana yürürlükte olan yeni askerlik hizmet yasası, gönüllü askerliği teşvik eden, silah altına alınanlara maaşın yanında eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde bir dizi imkanlar sunan düzenlemeler içeriyor. Yeni askerlik hizmet yasası kapsamında bu yılın başından beri ise 18 yaşını dolduran gençlere askerlik yapıp yapmak istemedikleri sorusunun da yer aldığı bir anket formu gönderiliyor. Bu formlar sayesinde Alman ordusunda gönüllü askerlik yapmak isteyenler belirleniyor. Ancak askerlik yükümlüsü olabilecek gençlere gönderilen bu formlara cevap verme oranı halen çok düşük. Bu da yeni düzenlemenin yeterli olmayacağı, zorunlu askerliğin geri getirilmesinin şart olduğu tartışmalarını alevlendiriyor.

Almanya asker sayısını 460 bine çıkarmak istiyor

Almanya, Alman Silahlı Kuvvetleri'ndeki (Bundeswehr) asker sayısını 2035 yılına kadar 260 bine sonrasında ise NATO gereksinimleri kapsamında 460 bine çıkararak Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu oluşturmak istiyor. Ancak gönüllü askerlik hizmetine ilişkin başvuruların beklenen ölçüde artmaması zorunlu askerlik tartışmalarına neden oluyor. Özellikle iktidardaki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) hedeflenen rakamlara ulaşılamaması halinde zorunlu askerliğin geri getirilmesinde ısrar ediyor. Bu nedenle eylül ayı sonunda ve geçen hafta zorunlu askerliğe karşı çıkan gençler pek çok kentte protesto gösterisi düzenledi.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaPolitikaAlmanyaSavunmaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
Sedat Peker’e canlı yayında hakaret etmişti Silahlı saldırıya uğradı Sedat Peker'e canlı yayında hakaret etmişti! Silahlı saldırıya uğradı
40 yıllık dönem sona erdi Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi 40 yıllık dönem sona erdi! Ünlü restoran zinciri kepenk indirdi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
11:18
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
11:09
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası Menajerler önerdi
Fenerbahçe için bomba Mbappe iddiası! Menajerler önerdi
11:00
300 kilo olunca spora başladı Son halini görenler tanıyamıyor
300 kilo olunca spora başladı! Son halini görenler tanıyamıyor
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 11:24:25. #.0.2#
SON DAKİKA: Almanya'da 2026'nın ilk 8 ayında vicdani ret başvurusu 12 bin 102'ye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei