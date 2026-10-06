Almanya'da 2026'nın ilk 8 ayında vicdani ret başvurusu 12 bin 102'ye ulaştı

Yeni askerlik hizmet yasasının yılbaşından beri yürürlükte olduğu Almanya'da, askerlik yapmak istemeyenlerin sayısı ağustos ayı sonunda 12 bin 102 kişiye ulaştı.

Almanya'da NATO ile Rusya arasındaki gerilim, Berlin-Moskova hattında her geçen gün yükselen tansiyon ve gelecekte zorunlu askerliğe geçilebileceği beklentisi, vicdani retçilerin sayısını hızla artırıyor. Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesi (BAFzA) verilerine göre 2026 yılının ilk 8 ayında (1 Ocak-30 Ağustos) askerlik hizmeti yapmak istemediğini belirterek resmi başvuruda bulunanların sayısı 12 bin 102'ye ulaştı. Böylece 3 bin 879 başvurunun olduğu 2025 yılının tamamında ulaşılan vicdani retçilerin sayısı bu yılın ağustos ayı sonu itibarıyla 3 kattan fazla artmış oldu.

2026'nın tamamında 20 binden fazla vicdani retçi bekleniyor

Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesi (BAFzA) verilerine göre, 2025 yılının tamamında 3 bin 879, 2024 yılında ise 2 bin 249 başvuru yapılmıştı. Askerlik hizmetinin askıya alındığı 2011 yılında 4 bin 348 vicdani ret başvurusu kaydedilmişti. Vicdani retçilerin sayısındaki artış eğiliminin bu şekilde devam etmesi durumunda 2026 yılının tamamında vicdani retçilerin sayısının 2011 yılında zorunlu askerliğin kaldırılmasından bu yana en yüksek sayıya ulaşması ve 20 binin üzerine çıkması bekleniyor.

Vicdani retçilerin sayısı yeni askerlik yasasından sonra arttı

Almanya'da askerlik yapmak istemeyenlerin sayısındaki dikkat çekici artışın başlıca nedenleri arasında, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren yeni askerlik hizmet yasası ve uluslararası gelişmelerin yol açtığı küresel gerilim öne çıkıyor. Almanya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı, İran odaklı Orta Doğu'daki gelişmeler ve NATO'nun doğu kanadının savunulması gibi küresel meselelerin çözümünde üstlendiği veya üstlenmek istediği sorumluluklar da vicdani retçileri Alman ordusundan uzak tutan başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Almanya'da vicdani ret hakkı

Vicdani ret hakkı, "Hiç kimse vicdanına aykırı olarak silahlı askerlik hizmetine zorlanamaz" maddesi ile Alman anayasasında yer alıyor. Bu düzenleme gereği askerlik hizmeti yapmak istemeyenler, kararlarının gerekçelerini yasal prosedürleri takip ederek ilgili birimlere inandırıcı bir şekilde aktarması gerekiyor. Bu başvurular daha sonra ilgili birimlerce Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesi'ne iletiliyor.

Almanya'da askerlik hizmeti

Almanya'da askerlik hizmeti halen gönüllülük esasına dayanıyor. 1 Ocak 2026 tarihinden bu yana yürürlükte olan yeni askerlik hizmet yasası, gönüllü askerliği teşvik eden, silah altına alınanlara maaşın yanında eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde bir dizi imkanlar sunan düzenlemeler içeriyor. Yeni askerlik hizmet yasası kapsamında bu yılın başından beri ise 18 yaşını dolduran gençlere askerlik yapıp yapmak istemedikleri sorusunun da yer aldığı bir anket formu gönderiliyor. Bu formlar sayesinde Alman ordusunda gönüllü askerlik yapmak isteyenler belirleniyor. Ancak askerlik yükümlüsü olabilecek gençlere gönderilen bu formlara cevap verme oranı halen çok düşük. Bu da yeni düzenlemenin yeterli olmayacağı, zorunlu askerliğin geri getirilmesinin şart olduğu tartışmalarını alevlendiriyor.

Almanya asker sayısını 460 bine çıkarmak istiyor

Almanya, Alman Silahlı Kuvvetleri'ndeki (Bundeswehr) asker sayısını 2035 yılına kadar 260 bine sonrasında ise NATO gereksinimleri kapsamında 460 bine çıkararak Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu oluşturmak istiyor. Ancak gönüllü askerlik hizmetine ilişkin başvuruların beklenen ölçüde artmaması zorunlu askerlik tartışmalarına neden oluyor. Özellikle iktidardaki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) hedeflenen rakamlara ulaşılamaması halinde zorunlu askerliğin geri getirilmesinde ısrar ediyor. Bu nedenle eylül ayı sonunda ve geçen hafta zorunlu askerliğe karşı çıkan gençler pek çok kentte protesto gösterisi düzenledi.