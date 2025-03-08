Almanya'da Koalisyon Görüşmelerinde Anlaşma - Son Dakika
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Politika

Almanya'da Koalisyon Görüşmelerinde Anlaşma

Almanya\'da Koalisyon Görüşmelerinde Anlaşma

CDU/CSU ve SPD, koalisyon hükümeti için genel prensiplerde uzlaştı. Resmi görüşmeler haftaya başlayacak.

08.03.2025 18:42
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Almanya'da 23 Şubat'taki erken genel seçimlerde sandıktan birinci çıkan Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU), koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile gerçekleştirdiği ön görüşmelerde, partilerin genel prensiplerde anlaşmaya vardıkları duyuruldu.

Almanya'da 23 Şubat Pazar günü yapılan erken genel seçimler sonrası sandıktan birinci çıkan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU)ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında başlayan koalisyon hükümetinin kurulabilmesine yönelik ön görüşmelerin ikinci haftasında uzlaşma sağlandı. Bu sabah saatlerinde son toplantılarına başlayan parti liderleri Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı (CDU) Friedrich Merz, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, SPD eş genel başkanları Lars Klingbeil ve Saskia Esken öğleden sonra kameraların karşısına geçti, genel prensipler üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

"Sınır kontrollerinin büyük ölçüde artırılacak"

Yeni hükümetin Başbakanı olması beklenen CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, "Gelecek hafta başlayacak koalisyon görüşmelerinin temelini oluşturan ortak bir belgemiz var" dedi. Merz, göç politikasında varılan mutabakata göre Almanya'ya yasa dışı girişleri önlemeye yönelik sınır kontrollerinin büyük ölçüde artırılacağını, geri gönderme mekanizmasının işler hale getirileceğini söyledi. Ayrıca mültecilerin aile birleşiminin daha fazla kısıtlanacağını ifade etti. Afganistan'dan gelenler de dahil olmak üzere kabul programlarının sona erdirilmesinin de planlandığını belirtti.

"Çalışabilecek durumda olup da makul bir iş yapmayı reddedenlerin vatandaşlık parası hakları kesilecek"

CDU lideri Merz, ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlar atılacağını da söyledi. Bunun kapsamını da enerji maliyetlerini düşürmek için kilovatsaat başına 5 sent indirim, makul yatırım teşvikleri sağlamak ve kurumlar vergisini yeniden düzenlemek olduğunu belirtti. Merz, vatandaşlık ödeneğinin kaldırılarak yeni bir düzenlemeye gidileceğini de kaydetti. Buna göre çalışabilecek durumda olup da makul bir iş yapmayı sürekli reddedenlerin vatandaşlık parası alma hakları tamamen kesilecek.

Resmi koalisyon görüşmeleri önümüzdeki hafta başlayacak

Partiler, asgari ücretin 15 euroya yükseltilmesi ve emekli maaşlarının artırılması konusunda da mutabakata vardı. Hristiyan Demokrat Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Partinin vardığı mutabakata göre, restoran ve kafelerdeki yiyeceklerin vergi oranını yüzde 7 olarak sabit tutulacak.

Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti arasındaki resmi koalisyon görüşmeleri önümüzdeki hafta başlayacak. - BERLİN

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Almanya, Son Dakika

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