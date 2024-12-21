Almanya\'daki Noel Pazarı Saldırısında 2 Türk Vatandaşı Yaralandı

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Almanya'nın Magdeburg kentinde meydana gelen Noel pazarı saldırısında 2 Türk vatandaşının yaralandığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, 2 vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Hannover Başkonsolosluğumuz irtibat numarası: +49 177 9372727." ifadelerine yer verildi.