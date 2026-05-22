Almanya'dan İsrail'e Yerleşim Uyarısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. İngiltere, Fransa ve İtalya ile birlikte, iki devletli çözüme dayalı kapsamlı ve adil bir barış için, İsrail'e yerleşimlerin genişletilmesine son verme çağrısında bulunuyorum" dedi.

İsrail'in Batı Şeria'da sürdürdüğü işgali ve Yahudi yerleşimcilerin bölgedeki Filistinlere yönelik zulümlerine Avrupa ülkelerinden eleştiriler gelmeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İngiltere, Fransa ve İtalya ile birlikte İsrail'e söz konusu faaliyetlerine son verme çağrısında bulunduklarını bildirdi.

Merz, "Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. İngiltere, Fransa ve İtalya ile birlikte, iki devletli çözüme dayalı kapsamlı ve adil bir barış için, İsrail'e yerleşimlerin genişletilmesine son verme çağrısında bulunuyorum" dedi. - BERLİN