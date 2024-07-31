Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından itidal çağrısı yapıyor

Politika

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm aktörleri azami itidal göstermeye çağırıyoruz; kısasa kısas mantığı yanlış yoldur" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da daha fazla tırmanıştan ve bölgesel bir yangından kaçınmanın elzem olduğunu belirtti. Fischer, "Tüm aktörleri azami itidal göstermeye çağırıyoruz; kısasa kısas mantığı yanlış yoldur" ifadelerini kullandı. - BERLİN