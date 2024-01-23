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Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, Die Heimat partisine devlet yardımını kesti - Son Dakika
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Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, Die Heimat partisine devlet yardımını kesti

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı Die Heimat (Vatan) partisine yönelik devlet yardımının kesilmesine karar verdi. Mahkeme, partiye devlet yardımının durdurulmasına hükmetti ve vergiden muaf tutulmayacağını belirtti. Die Heimat'ın özgür demokratik temel düzeni reddetmekle kalmadığı, buna karşı mücadele etme eşiğini de aştığı vurgulandı. Parti, 2020 yılında yaklaşık 370 bin 600 euro devlet yardımı almıştı.

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, Die Heimat partisine devlet yardımını kesti
23.01.2024 - 15:40,
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Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı Die Heimat (Vatan) partisine yönelik devlet yardımının kesilmesine karar verdi.

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi, daha önce Ulusal Demokratik Partisi (NPD) olarak bilinen aşırı sağcı Die Heimat (Vatan) partisine yönelik devlet yardımının iptali için yapılan başvuruyu görüştü. Anayasa Mahkemesi, partiye devlet yardımının durdurulmasına hükmetti. Die Heimat'ın en az 6 yıl boyunca devletten para yardımı alamayacağı, vergiden muaf tutulmayacağı ifade edildi. Partinin sadece özgür demokratik temel düzeni reddetmekle kalmadığı, buna karşı mücadele etme eşiğini de aştığına dikkat çekildi.

Hakkında kapatma davası açılmıştı

Ulusal Demokratik Partisi (NPD) hakkında 2017 yılında kapatma davası açılmış, ancak Federal Anayasa Mahkemesi partinin anayasaya aykırı hedeflerine ulaşabilecek kadar güçlü olmadığı gerekçesiyle talebi reddetmişti. NPD daha sonra ismini "Die Heimat (Vatan)" şeklinde değiştirmişti. Federal Meclis, Federal Konsey ve federal hükümet 2019 yılında Die Heimat'a yönelik devlet yardımının iptali için başvuruda bulunmuştu.

2022 itibarıyla yalnızca 3 bin civarında üyesi bulunan Neo Nazi eğilimlere sahip Die Heimat Partisi, en son 2020 yılında devletten yaklaşık 370 bin 600 euro yardım almıştı.

Almanya'daki siyasi partiler, seçimlerde aldıkları oy oranına göre devlet yardımı alabiliyor. - KARLSRUHE

Kaynak: İHA
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