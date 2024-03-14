Almanya Federal Meclisi'nde Ukrayna'ya Taurus füzeleri sevkiyatı reddedildi - Son Dakika
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Politika

Almanya Federal Meclisi'nde Ukrayna'ya Taurus füzeleri sevkiyatı reddedildi

Almanya Federal Meclisi\'nde Ukrayna\'ya Taurus füzeleri sevkiyatı reddedildi

Almanya Federal Meclisi'nde yapılan oylamada, Ukrayna'ya Alman yapımı Taurus seyir füzeleri sevkiyatını talep eden önerge, 690 milletvekilinden 495'inin aleyhte oy kullanmasıyla reddedildi. Almanya Başbakanı Scholz, füzelerin sevkiyatına karşı olduğunu belirtmişti.

14.03.2024 17:00
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Almanya Federal Meclisi'nde (Bundestag) bugün oylanan Ukrayna'ya Alman yapımı Taurus seyir füzeleri sevkiyatı önergesi, 690 milletvekilinden 495'inin aleyhte oyuyla reddedildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ABD'den sonra Ukrayna'ya en büyük desteği sağlayan Almanya'nın bu seferki yardımı sekteye uğradı. Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Federal Meclise (Bundestag) sunduğu Berlin'in Ukrayna'ya yerli Taurus seyir füzeleri sevkiyatını talep eden önergesi bugün oylandı. Toplam 690 milletvekilinin katıldığı oylamada, 495 milletvekilinin aleyhte, 190 milletvekilinin lehte, 5 milletvekilinin ise çekimser oy kullanması sonucu önerge reddedildi. Teslimata karşı çıkan milletvekilleri, bu önergenin çatışmayı tırmandırma ve Almanya'yı savaşa sürekleme potansiyeline sahip olduğunu savundu.

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya uzun menzilli silah sistemlerinin gönderilmesi için sevkiyat kapsamında Alman askerlerinin de Ukrayna'da görevlendirilmesi gerektiğini belirtmiş ve Taurus füzelerinin sevkiyatına karşı olduğunu söylemişti. Milletvekilleri ise geçtiğimiz ay hükümeti Ukrayna'ya daha fazla uzun menzilli silah göndermeye çağırmış ancak muhalefetin daha önce yaptığı ve Taurus füzelerinin sevkiyatını talep eden çağrısını reddetmişti. - BERLİN

Kaynak: İHA

Almanya, Ukrayna, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Federal Meclisi'nde Ukrayna'ya Taurus füzeleri sevkiyatı reddedildi - Son Dakika

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