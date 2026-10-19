Almanya, İran'ın Berlin Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırıp faaliyetlerini kınadı

Almanya, İran adına saldırı planlamakla suçlanan iki kişinin tutuklanmasının ardından İran'ın Berlin Büyükelçisi Majid Nili Ahmadabadi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak ülkedeki faaliyetleri en sert şekilde kınadı.

Almanya'da Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde iki kişinin İran adına Almanya'da saldırı düzenleme suçundan geçen hafta tutuklanmasının ardından Almanya ile İran arasındaki ipler bir kez daha gerildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Almanya Büyükelçisi Majid Nili Ahmadabadi'nin bu sabah Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi. Açıklamada, İran'ın Almanya'daki faaliyetlerinin en sert şekilde kınandığı belirtilirken, "İran'ın özgürlükçü toplumumuzu tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. İran Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Yahudi yaşamına ve onu savunanlara yönelik saldırıları hiçbir yerde hele ki Almanya'da hiç müsamaha göstermeyeceğiz. Yapılan bu iğrenç suikast girişimleri hukuki sonuçlar doğuracak" denildi.

İran adına saldırı soruşturmasında 2 kişiye hapis cezası verilmişti

Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi 15 Ekim'de görülen duruşmada, Danimarka vatandaşı olan ve İran gizli servisi ile birlikte hareket ettiği tespit edilen Ali S.'yi saldırı hazırlığı ve ağırlaştırılmış kundaklama suçlarından 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Hakimler, sanığın İran istihbarat servisi tarafından işe alındığına ve İran'ın yönlendirmesiyle Almanya'da devlet destekli terör saldırıları düzenlemek üzere bu servisin yapısına entegre edildiği kanaatine varmıştı. Afgan vatandaşı olan ikinci sanık ise saldırı planlarındaki rolü nedeniyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İran adına hareket ettikleri belirtilen iki kişinin, Alman-İsrail Derneği Başkanı Volker Beck ile Almanya'daki Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster suikast yapma planı içinde olduğu tespit edilmişti.