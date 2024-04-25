Almanya'nın Çin Büyükelçisi Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Politika

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da Çin adına casusluk şüphesiyle yapılan tutuklamaların ardından Almanya'nın Çin Büyükelçisinin Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıkladı.

Almanya'da Çin adına casusluk şüphesiyle yapılan tutuklamaların ardından Çin'den Almanya'ya karşılık geldi. Almanya'nın Çin Büyükelçisinin Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Almanya Büyükelçisinin ise hafta başında Alman hükümetinin "Çin'in casusluk faaliyetlerine ilişkin devam eden soruşturmalarla ilgili net tutumu" hakkında bilgilendirilmek üzere bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Almanya'da, son bir haftada aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Avrupa Parlamentosu (AP) üyesinin yardımcısı, AP'deki tartışmalarla ilgili bilgileri Çin'e aktardığı ve Çin muhalefeti hakkında casusluk yaptığı şüphesiyle, hassas teknolojilerin askeri amaçlarla kullanılmak üzere Çin'e aktarılmasıyla ilgili ayrı bir davada ise 3 kişi tutuklamıştı. - BERLİN