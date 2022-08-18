Almanya: "Rusya arzı tamamen keserse gaz stoku en fazla 2.5 ay yetebilir" - Son Dakika
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Almanya: "Rusya arzı tamamen keserse gaz stoku en fazla 2.5 ay yetebilir"

18.08.2022 01:08
Almanya: "Rusya arzı tamamen keserse gaz stoku en fazla 2.5 ay yetebilir"

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini ifade etti.

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini ifade etti.

Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor. Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, ülkenin gaz stokuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Müller, gaz stoklarının Kasım ayı itibariyle hedefin yüzde 95'ini karşılayabileceğini, eğer Rusya gaz akışını tamamen keserse stokların sadece 2.5 ay yetebileceği konusunda uyarıda bulundu. Müller, "Gaz depolama tankları planlandığı gibi Kasım ayına kadar yüzde 95 dolu olsa bile Rusya'nın tedarikinin tamamen durması durumunda bu sadece ısıtma, elektrik ve sanayi için gaz ihtiyacını yaklaşık 2.5 ay boyunca karşılayabilecektir. Depoları doldurmak konusunda eskisinden biraz daha hızlıyız, ancak bu rahatlayabileceğimizin bir işareti değil. İyi arz ve talep koşullarında bile Almanya'daki tüm depolama tesislerinin Kasım ayında yüzde 95 oranında dolu olacağının sözünü veremem. En iyi senaryoda, bunların dörtte üçü hedefe ulaşacak. Alman gaz depolama tesisleri şu anda yüzde 77 dolu" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz ithalatının yarısı için Rusya'ya bağımlı olan Almanya'da Gazprom'un Kuzey Akım 1 boru hattından gaz akışını yüzde 20 kapasiteye indirmesiyle başkent Berlin, Münih ve Hannover de dahil olmak üzere birçok şehirde enerji tasarrufu önlemleri alınmıştı. - BERLİN

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Almanya: 'Rusya arzı tamamen keserse gaz stoku en fazla 2.5 ay yetebilir' Almanya: 'Rusya arzı tamamen keserse gaz stoku en fazla 2.5 ay yetebilir' Almanya ile İskandinav ülkeleri, Ruslara vize yasağı getirilmesinde anlaşamadı Almanya ile İskandinav ülkeleri, Ruslara vize yasağı getirilmesinde anlaşamadı
Kaynak: İHA

Klaus Müller, Almanya, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya: 'Rusya arzı tamamen keserse gaz stoku en fazla 2.5 ay yetebilir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya: "Rusya arzı tamamen keserse gaz stoku en fazla 2.5 ay yetebilir" - Son Dakika
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