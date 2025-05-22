Almanya'nın Litvanya'daki Tugayı Göreve Başlıyor - Son Dakika
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Politika

Almanya'nın Litvanya'daki Tugayı Göreve Başlıyor

22.05.2025 12:41
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Almanya, NATO'nun doğu kanadını korumak için Litvanya'da konuşlandırdığı tugayı resmen göreve alıyor.

Almanya'nın NATO'nun doğu kanadını koruma amacıyla Litvanya'ya konuşlandırdığı tugay bugün resmen göreve başlıyor.

Almanya, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ardından NATO'nun doğu kanadını koruma amacıyla Litvanya'ya konuşlandırdığı tugay bugün resmen göreve başlıyor. Tugaydaki asker sayısı 2027 yılı sonuna kadar 5 bine çıkaracak. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius'un bugün Litvanya'daki Alman birliğine yapacağı ziyaretle resmen görevine başlayacak tugaydaki asker sayısı ilk aşamada 400'den 500'e çıkartılacak. 2026 yılı ortasına kadar tugayda görev yapacak personel sayısının 2 bine, 2027 yılı sonuna kadar da 5 bine çıkarılması planlanıyor.

Tugayın oluşumunun altyapısını ve askeri yapılanmayı hazırlamak için küçük bir askeri birlik 1 Nisan 2024'te Litvanya'ya gitmişti. 150 askerden oluşan öncü birlik, tugayın tamamının Litvanya'ya intikalini planlamak ve askeri altyapı ihtiyaçlarını koordine etmekle görevlendirilmişti.

İkinci Dünya Savaşından bu yana ilk

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından savunmasını güçlendirmeye yönelik adımlar atan Almanya, İkinci Dünya Savaşından bu yana ilk kez yabancı bir ülkede asker konuşlandırdı. NATO'nun doğu kanadını korumayı amaçlayan asker konuşlandırmasının ilk adımı ise Haziran 2023'te Almanya Savunma Bakanı Pistorius'un Litvanya'ya yaptığı ziyaretle atıldı. Daha sonra da Almanya Savunma Bakanı Pistorius ve Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anuauskas arasında 5 bin Alman Silahlı Kuvvetleri personelinin Litvanya'da daimi olarak konuşlandırılması için Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 18 Aralık 2023 günü yol haritası anlaşması imzalandı.

İmzalanan anlaşma ile Alman ordusuna bünyesindeki mekanize piyade tugayının Litvanya'nın Vilnius ve Kaunas kentleri yakınlarındaki Rdninkai ve Rukla kasabalarında kalıcı olarak konuşlandırılmasını öngörüyordu.

İki bin ağır silahlı asker görev yapacak

Anlaşmaya göre tugay, yaklaşık 2 bin ağır silahla donatılmış 4 bin 800 askeri personel ve 200 kadar sivil personelden oluşacak. Personel ailelerinin kalabilmesi için konutlar ve sosyal tesisler inşa edilecek. Yeni tugayın aylık maliyetinin de 30 milyon euro olması bekleniyor. Pistorius, Alman ordusunun yeni görevine ilişkin yaptığı açıklamada "Almanya, Litvanya'da kalıcı olarak bir Alman Silahlı Kuvvetleri tugayı konuşlandırarak NATO ittifak ortaklarına açık bir dayanışma sinyali gönderiyor. Savaşa hazır bu tugayla NATO'nun doğu kanadındaki ittifakın liderlik sorumluluğunu üstleniyoruz" dedi. Pistorius, "Almanya Federal Cumhuriyeti olarak, NATO üyesi bir devlet ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak, doğu kanadının korunması için çalışma sorumluluğumuzu ve yükümlülüğümüzü açıkça kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Almanya'nın Litvanya'daki Tugayı Göreve Başlıyor - Son Dakika

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