Almanya\'nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı\'na çağrıldı

Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff, Alman yetkililerin yaptığı Ukrayna'ya silah gönderilmesine ilişkin görüşmenin kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Rus medyasının cuma günü Almanya'nın üst düzey askeri yetkililerinin Ukrayna'ya silah gönderilmesine ilişkin yaptığı görüşmenin kayıtlarını yayınlamasının ardından iki ülke arasındaki diplomatik kriz devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ses kayıtlarının sızdırılmasının "çok ciddi" bir konu olduğunu söylemesi ve "Bu konu artık çok dikkatli, çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde aydınlatılıyor" ifadeleri ile Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, "Bu kayıt bizi istikrarsızlaştırmak ve tedirgin etmek için kullanılıyor" açıklamasının ardından bu kez Rusya harekete geçti. Rus resmi haber ajansı TASS, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff'un Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi. - MOSKOVA
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YSK üyeleri Mahmut Akgün ve İsmail Kalender, Adıyaman'da seçim öncesi yapılan çalışmaları incelemek ve vatandaşların rahat oy kullanmalarını sağlamak amacıyla toplantı düzenledi. Yapılan toplantıda, deprem bölgesinde oy kullanacak seçmenlerin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Şehitleri için düzenlediği vefa yürüyüşünde İstanbul'dan yola çıkarak 4 günde Tekirdağ'a ulaştı. Gümüş, yürüyüş boyunca vatandaşların ve araçların sevgi gösterileriyle karşılaştığını belirtti.
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar, Muratpaşa Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz, Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Menderes Dal ile birlikte Antalya Toptancı Hali'nde, komisyon ve üreticilerle bir araya geldi.
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