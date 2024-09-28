Almanya'nın Sığınmacı Gönderme Haberi Yalanlandı

Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Alman basınında yer alan Almanya'nın sığınmacıları Türkiye'ye göndereceği haberlerini yalanladı.

Sözcü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alman basınında yer alan, Almanya'da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye geri dönüşlerine ilişkin haberler doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınırdışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York'ta yapılan görüşmede bu konu gündeme gelmemiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA