Almanya Savunma Bakanı Lambrecht: "Ukrayna'ya silah yardımı artık mümkün değil" - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht: "Ukrayna'ya silah yardımı artık mümkün değil"

31.08.2022 22:49
Almanya Savunma Bakanı Lambrecht: "Ukrayna'ya silah yardımı artık mümkün değil"

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin depolarından Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin depolarından Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın artık mümkün olmadığını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Meseberg kasabasında yapılan kabine toplantısında Ukrayna'ya silah yardımı hakkında açıklama yaptı. Bakan Lambrecht açıklamasında, "Savunma Bakanı olarak Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) Ukrayna'ya silah verebilme sınırına ulaştığını itiraf etmeliyim" dedi. Lambrecht, gelecekte ulusal savunmayı tehlikeye atmadan Ukrayna'ya silah yardımı yapmanın mümkün olmayacağını ifade etti.

Rusya'ya karşı savunma amacıyla Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin stoklarından Ukrayna'ya silah yardımı yapıldığını dile getiren Lambrecht, yardımın devam etmesi durumunda, "Almanya Silahlı Kuvvetleri, ulusal ve ittifak savunmasını garanti etmede sorun yaşayabilir" dedi. - KÖLN

YORUMLAR
500
Polonya'da kış öncesi kömür madenlerinde kuyruk oluştu Polonya'da kış öncesi kömür madenlerinde kuyruk oluştu İzmir Ticaret Borsası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi İzmir Ticaret Borsası Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Almanya Savunma Bakanı Lambrecht: 'Ukrayna'ya silah yardımı artık mümkün değil' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:22 Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed performansıyla beğeni topladı
22:19 Liberal Demokrat Parti Eski lideri Besim Tibuk'tan skandal Atatürk açıklaması: ABD mandası istedi
22:10 Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lılar görevlerine dönecek" sözlerine Özdağ'dan tepki geldi: Fethullah Gülen'i de AYM Başkanı yap
21:27 Adana Demirspor forması giyen Balotelli, Sion'a transfer oldu!
21:07 Ünlü şef Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği sevgilisiyle ilk fotoğrafını doğum gününde paylaştı
20:45 10 yıl sonra Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Antalyaspor ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
20:41 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, siyah dantelli bikinisiyle mest etti
20:02 Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği dünyaca ünlü golcü Icardi için adım attı!
19:55 Melek Bezaroğlu'nun sosyal medyadan yardım istemesi işe yaradı! Tehdit eden eski sevgilisi tutuklandı
19:48 Sosyal medya uygulaması Snapchat çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 22:49:37. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Savunma Bakanı Lambrecht: "Ukrayna'ya silah yardımı artık mümkün değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement