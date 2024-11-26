Almanya Savunma Bakanı: Rusya-Ukrayna Savaşı Uluslararası Boyut Kazandı - Son Dakika
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Politika

Almanya Savunma Bakanı: Rusya-Ukrayna Savaşı Uluslararası Boyut Kazandı

Almanya Savunma Bakanı: Rusya-Ukrayna Savaşı Uluslararası Boyut Kazandı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uluslararası bir boyut kazandığını belirtti ve Ukrayna'ya destek konusunun ele alındığını ifade etti.

26.11.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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ALMANYA Savunma Bakanı Pistorius, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın uluslararası boyut kazandığını belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Fransa, İngiltere, Polonya savunma bakanları ve İtalya Savunma Bakanlığı Müsteşarı Isabelle Rauti ile Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Basın toplantısında konuşan Pistorius, bu toplantının yapılmasını ABD seçimlerinin sonuçlanmasının ardından Fransız mevkidaşı Sebastian Lecornu ile kararlaştırdıklarını söyledi. Pistorius, "Çünkü yeni başkan Trump ve yeni yönetimle bazı şeylerin değişeceği açık" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'da sert şekilde ilerlediğini vurgulayan Pistorius, "Gerçek şu ki, Rusya'nın tehditkar tutumu dolaylı ya da doğrudan aynı zamanda bize de yöneliktir. Arka planda ya da savaş alanında yer alanlara bakıldığında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı aslında artık bölgesel bir çatışma değil. Bu uluslararası bir boyut kazandı" diye konuştu.

Pistorius, toplantıda Ukrayna'ya desteğin de ele aldandığını kaydederek, Ukrayna için silah üretimini güçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Almanya Savunma Bakanı: Rusya-Ukrayna Savaşı Uluslararası Boyut Kazandı - Son Dakika

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