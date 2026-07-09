Almanya, Tomahawk Füzelerini Satın Aldı - Son Dakika
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Almanya, Tomahawk Füzelerini Satın Aldı

09.07.2026 13:03
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Başbakan Merz, NATO Zirvesi'nde ABD ile Tomahawk füzeleri anlaşmasını duyurdu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerinin satın alınması ve Almanya'da konuşlandırılması konusunda Başkan Donald Trump ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından bugün Federal Meclisi'nde konuşma yaptı. Alman Başbakan, ABD yapımı Tomahawk seyir füzeleri satın alınması konusunda Başkan Donald Trump ile anlaşmaya vardığını belirtti. Friedrich Merz, satın alınan füzelerin Almanya'da konuşlandırılacağını bildirdi. Bazı muhalefet milletvekillerinin sözlü sataşmalarına cevap veren Merz, "NATO'yu eleştirip, Ankara'da ABD hükümetiyle yapılan anlaşmayı sorgulamamalısınız. Böylece savunmamızdaki önemli bir stratejik boşluğu kapatıyoruz. Aynı zamanda kendi Avrupa sistemlerimizi geliştirmek ve Avrupa'da konuşlandırmak için de çalışacağız. NATO, transatlantik bir ittifaktır ve öyle kalacaktır" diye konuştu. Alman Başbakan Merz, Tomahawk füzelerinin konuşlandırılmasına ilişkin ise detay vermedi.

Merz, Ankara'daki zirvede Avrupa ülkelerinin savunmada daha fazla sorumluluk alması yönünde ortak bir irade ortaya konulduğunu belirterek, Almanya'nın savunma harcamalarını da gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'i seviyesine çıkaracağını ifade etti.

Trump'ın ikinci döneminde belirsizlik yaşanmıştı

Almanya ile ABD arasında Tomahawk seyir füzeleri konusu uzun süredir çözümü beklenen bir konu başlığıydı. 2024 yılındaki NATO Zirvesi'nde ABD'nin eski başkanı Joe Biden, 2026 yılına kadar Almanya'ya Tomahawk füzelerinin konuşlandırılacağını açıklamıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte transatlantik ilişkilerin seyri, ABD ile NATO ülkeleri arasında yaşanan gerilim, Trump ile Merz arasında sözlü atışmalar dahil olmak üzere yaşanan gelişmeler süreci uzatmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını duyurmuştu. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Almanya, Tomahawk Füzelerini Satın Aldı - Son Dakika

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