Almanya, Ukrayna'ya ek Patriot hava savunma sistemi gönderecek

Politika

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, artan Rus saldırılarını engellemeye yardımcı olmak amacıyla Ukrayna'ya ek Patriot hava savunma sistemi gönderileceğini açıkladı.

Rusya il Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Batılı ülkeler Kiev'e desteğini sürdürüyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna'ya ordusunu güçlendirmek ve artan Rus hava saldırılarını engellemeye yardımcı olmak amacıyla ek Patriot hava savunma sistemi göndereceğini açıkladı. Pistorius yaptığı açıklamada, "Ukrayna şehirlerine ve ülkenin altyapısına yönelik gerçekleşen Rus terörü ölçülemez acılara neden oluyor. İnsanların enerji tedarikini tehlikeye atıyor ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin operasyonel hazırlığını yok ediyor" dedi.

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Alınan karar, Ukrayna hükümetinin talebi üzerine ve müttefiklerle koordinasyon içinde alınmıştır" ifadeleri kullanılırken, Patriot sisteminin tesliminin zaman kaybetmeden yapılacağı aktarıldı.

"Ukrayna ile sarsılmaz dayanışma teyit edildi"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yönelik yapılan açıklamada, "Özelikle sivil enerji altyapısına yönelik yoğun ve devam eden Rus hava saldırıları karşısında Ukrayna ile sarsılmaz dayanışma teyit edildi" denildi. Görüşmede, Almanya'nın yeni bir Patriot sistemi teslim etmesinin yanı sıra Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için "ortakların daha fazla çaba göstermesi gerektiği" konusunda da mutabık kalındığı vurgulandı. - BERLİN